【時間指定不可】 ソニー SONY EV-PR1 カセットデッキ 8mmビデオ Hi8/Video その他

SONY ソニー EV-PR1 Hi8/Video

TOSHIBA D-4KWH209 4K HDDレコーダー 訳あり動作品

8mmビデオ カセットデッキ

アクオス リモコン



柴犬様専用です

2.3年前まで使用出来ていましたが、久しぶりに使用とした所テープは入っていきますが再生出来ませんでした。

SONY HMZ-T3 ヘッドマウントディスプレイ

ジャンク品として出品致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

SONY ソニー EV-PR1 Hi8/Video 8mmビデオ カセットデッキ2.3年前まで使用出来ていましたが、久しぶりに使用とした所テープは入っていきますが再生出来ませんでした。ジャンク品として出品致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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