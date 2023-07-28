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【時間指定不可】 ソニー SONY EV-PR1 カセットデッキ 8mmビデオ Hi8/Video その他

商品の説明

SONY ソニー EV-PR1 Hi8/Video
TOSHIBA D-4KWH209 4K HDDレコーダー 訳あり動作品
8mmビデオ カセットデッキ
アクオス　リモコン

柴犬様専用です
2.3年前まで使用出来ていましたが、久しぶりに使用とした所テープは入っていきますが再生出来ませんでした。
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ジャンク品として出品致します。

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商品の状態やや傷や汚れあり

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SONY ソニー EV-PR1 Hi8/Video 8mmビデオ カセットデッキ2.3年前まで使用出来ていましたが、久しぶりに使用とした所テープは入っていきますが再生出来ませんでした。ジャンク品として出品致します。

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商品の状態やや傷や汚れあり

【時間指定不可】 ソニー SONY EV-PR1 カセットデッキ 8mmビデオ Hi8/Video その他

50分钟前

【時間指定不可】 ソニー SONY EV-PR1 カセットデッキ 8mmビデオ Hi8/Video その他

¥15,000 ¥12,750

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