PHILIP GLASS / ROBERT WILSON

『EINSTEIN ON THE BEACH』

THE PHILIP GLASS ENSEMBLE

中古レコード4枚組になります。BOX仕様。1979年オランダ盤。24Pライナーノーツ(英語)あり(シミあり)。コンディションEX(レコード)~VG(ジャケット〜ライナーノーツ)程度になります。ヤブレなどはなし。経年変化ありますが、全体的に概ね良好です。

#メルおじLP

#メルおじフィリップ・グラス

#メルおじロバート・ウィルソン

#メルおじミニマル

以下、抜粋…

PHILIP GLASS / ROBERT WILSON 『EINSTEIN…』

ミニマル・ミュージックの金字塔!

幻惑的人力テクノ・ミュージック!

フィリップ・グラスとロバート・ウィルソンによる伝説のオペラ『浜辺のアインシュタイン』。全曲では約4時間という超大作!しかも休憩なし! そのかわりに、観客には自由に出入りを許可するというミニマル・ミュージック・オペラ。従来のオペラの常識を覆す「物語無し・アリア無し」という形式は、当然のことながら当時の演劇界に衝撃を与えました!

ミニマル音楽の巨匠フィリップ・グラスと鬼才演出家ロバート・ウィルソンが、科学者アインシュタインを詩的に解釈しようと試みた前衛的なオペラ「浜辺のアインシュタイン」は、1976年の初演で観客の度肝を抜き、オペラの概念を変えた傑作!

本作はフィリップ・グラスとロバート・ウィルソンの共同制作で1976年に発表されたコンテンポラリー・オペラ。動作、美術、言葉、音楽というオペラにおける4つの要素の組み合わせを大胆に再構築することで総合芸術としてのオペラの概念を塗り替え、後の「パフォーマンス」ブームの先鞭をつけた記念碑的大作!

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

