シュプリーム×ノースフェイス マウテンパーカー 新品



ご覧くださり、ありがとうございます(*^o^*)

基本的に即購入OKです♬

質問等ございましたら、お気軽にコメントください!

真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します^ ^

*THE NORTH FACE

マウンテンパーカー

Hyvent

*サイズ:US規格メンズL

着丈:72cm

身幅:65cm

肩幅:53cm

袖丈:66cm

*カラー:グリーン

*状態:フード内側、背面に裏地剥がれがあります。その他着用時に目立つような汚れやシミは無く、まだまだお使い頂けます╰(*´︶`*)╯♡

*古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ大切に個包装しております。

また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。

安心してお買い求めください。

宜しくお願い致します。

*ご購入から2〜3日で、発送させて頂きますʕ•ᴥ•ʔ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

