売上実績NO.1 ガンプラ一番くじ セット 模型/プラモデル

ラインナップは下記の通りです。
30MS まとめ
Calibre Wings F-14 カリバーウイングス 1/72 トップガン
EGのストライクはひとつだけ保管が悪く、切れ目があります。単品売りはしません。
旧ドイツ海軍 駆逐艦セット 1/350プラモデル
何かしらわからないところがあれば、ご相談ください。
絶版！バイクプラモデル四点セット
水星の魔女 ガンダムエアリアル プラモデル27箱とウエポンベース1袋
EGストライク ソリッドクリア 3つ
ＰＧ RX-0 ユニコーンガンダム用 ＦＡ拡張ユニット
HGバルバトス ソリッドクリア 2つ
【Web限定100台】1/43 Trueno AE86 頭文字D
EXスタンダード
21後期クラウン パトカー 昇降機プラモデル
SDタブルオーソリッドクリア 2つ
【新品・未開封】【希少】バンダイ クラッシュギアN ZT-26ZD ゼロデルタ
MG バルバトス ソリッドクリア 2つ
PGパーフェクトグレード 1/60 MS-06S ZAKU-Ⅱ ザクⅡ
1/60 ストライクガンダム ストライカーウエポンシステム
#ガンプラ
1/72 HH-53C シコルスキー フジミ
#鉄血のオルフェンズ
【激レア廃盤】タミヤ 1/16 キングタイガー ポルシェ砲塔
【希少】ファイブスター物語 FSS 1/100 レッドミラージュ コーラス
☆HGガンプラ6点セット
the_masterplan.80s 様専用 ATピボットバンパー
ラインナップは下記の通りです。EGのストライクはひとつだけ保管が悪く、切れ目があります。単品売りはしません。何かしらわからないところがあれば、ご相談ください。EGストライク ソリッドクリア 3つHGバルバトス ソリッドクリア 2つEXスタンダード SDタブルオーソリッドクリア 2つMG バルバトス ソリッドクリア 2つ#ガンプラ#鉄血のオルフェンズ