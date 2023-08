DISNEY TRADITIONS SHOWCASE COLLECTION

ディズニー トラディションズ ショーケース コレクション ジム・ショア

1.ディズニートラディション

ピーターパン

Soar To The Stars

ネバーランドの上をピーターパンが飛んでいるシーンを再現してます。海賊船やドクロ岩も忠実に再現されています。

フィギュア高さ:約20cm

2.ディズニートラディション

ウェンディ ジョン マイケル

Straight On Til Morning

ティンカーベルの魔法の粉で飛べるようになった

ウエンディとジョンとマイケル達がロンドンの空を飛んでいるシーンです。一番小さな弟のマイケルは大切なテディベアの手を握りしめたまま飛んでいるのがとても可愛いです。

フィギュア高さ:約23cm

10年以上前に一目惚れしてオークションで購入しました。購入後は飾りたかったのですが、破損するのが怖くて一度中身確認のために出したのみで今まで暗所にて大切に保管してました。今回は撮影のために出したので2回出したのみです。箱は経年劣化により多少の傷みはありますが、フィギュアは破損や目立つキズ、汚れもなく問題ありません。こちらの商品は2点ともフリマサイトやオークションサイトでもなかなか出回らない商品なのでお値引き不可となります。

2024年春には、東京ディズニーシーにピーターパンエリア「ピーターパンのネバーランド」が誕生するようなので、また人気が高まると思います。ピーターパン好きな方、コレクターの方、探していた方にご購入いただけると嬉しいです。

大切にしていただける方、どうぞ宜しくお願い致します。

キャラクター···ディズニー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

