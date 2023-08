※1-3枚目は公式HPよりお借りしています

7~11号くすみブルーグレーに花柄プリント ヴィンテージ感あふれる、別トレーン付

※4枚目以降が実物の写真です

式場購入 ブライダルインナー ショートビスチェ フレアパンツ ベージュ



ウェディングドレス sphere of happiness

【THE URBAN BLANCHE ORIGINAL 】

美品グリッタードレス

vitamin dress(オレンジ)

ウェディングドレス 2way オーバードレス ビジュー レース



ウェデングドレス パーティー 二次会 前撮り

◼︎商品情報

【引っ越しのため破格でお売りします】ニナミカドレス 蜷川実花 カラードレス

商品番号:37941965/CD01

セパレートウェディングドレス最安値!!

サイズ:Lサイズ

the urban blanche アーバンブランシュ ウェディングドレスS

参考:バスト88cm, ウエスト72cm(HPより)

Ivory & Co アイボリーアンドコー Saskia

定価:59,800円

ロングベール 3m whiteawhite アールイズウェディング



アーバンブランシュTHE URBAN BLANCHE ドレス ビタミンドレス

◼︎状態について

Coco様ご確認用ページ

当方がファーストオーナーです(表参道店にて購入)。

セモアブライダルブライダル(E65/64/M)インナーセット

結婚式披露宴のお色直しにて2時間ほど着用後、自宅保管しておりました。

white ウェディングブーケ ブートニア ブライダルクラッチブーケ

多少の汚れ、またシワがございます。

セモア ブライダルインナー D70 64 ウェディング

中古品であることをご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。

ブーケ リースブーケ



値下げしました ウェディングドレス WHITE ONE

◼︎発送について

stella de libero ステラデリベロ カラードレス

配送時は折りたたむ必要があるため、折れ跡が残る可能性がございます。(霧吹きの上、吊るして保管していただければ、あまり目立たなくなります。)

a.b.ellie エイビーエリー マグノリア ゴールド



ウェディングドレス 結婚式 ウェディング ドレス ロングトーン

#結婚式

*TAKAMI BRIDAL* ウェディングドレス

#前撮り

アーバンブランシュ Lサイズ

#前撮りドレス

C'est moi ブライダルインナー エレガントB

#ウェディング

【お値下げ中】ウェディングドレス(ジェニーパッカム)TREATDRESSING

#ウェディングドレス

セモア ブライダルインナー D85

#カラードレス

247.❤︎ Sweden 上品 大人可愛い ウェルカムスペース まとめ売りセット

#URBANBLANCHE

【THE URBAN BLANCHE】Lサイズ/ビタミンカラードレス/オレンジ

#THEURBANBLANCHE

✴︎✴︎ウェディングドレス✴︎✴︎ ★サイズ11号★

#アーバンブランシュ

The Dブライダルインナー 上下セット

#ビタミンドレス

G80♡ブライダルインナーセット

#ビタミンカラードレス

クリーニング済⭐︎ DRESSPRODUCTION

#テラコッタドレス

神田うの ウエディングドレス

#オレンジドレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※1-3枚目は公式HPよりお借りしています※4枚目以降が実物の写真です【THE URBAN BLANCHE ORIGINAL 】vitamin dress(オレンジ)◼︎商品情報商品番号:37941965/CD01サイズ:Lサイズ 参考:バスト88cm, ウエスト72cm(HPより)定価:59,800円◼︎状態について当方がファーストオーナーです(表参道店にて購入)。結婚式披露宴のお色直しにて2時間ほど着用後、自宅保管しておりました。多少の汚れ、またシワがございます。中古品であることをご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。◼︎発送について配送時は折りたたむ必要があるため、折れ跡が残る可能性がございます。(霧吹きの上、吊るして保管していただければ、あまり目立たなくなります。)#結婚式#前撮り#前撮りドレス#ウェディング#ウェディングドレス#カラードレス#URBANBLANCHE#THEURBANBLANCHE#アーバンブランシュ#ビタミンドレス#ビタミンカラードレス#テラコッタドレス#オレンジドレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TheD クラウディア ブライダルインナーセモア ブライダルインナー c70 w64【値下げ】ivory&co アレクサンドラ ティアラシェーナドゥーノ大きいサイズ高級ウエディングドレス11号13号15号カラードレスウェディングドレス 前撮り・二次会お値下げしました【美品・クリーニング済み】ヴェラウォン ララ US2COCOMELODY ウエディングドレス 大きいサイズウェディングドレス Aライン ヘッドアクセベール付き