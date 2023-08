大変人気の機種Kiss X8iになります♪♪

大変人気の機種Kiss X8iになります♪♪Wifi標準搭載のためスマホとつながります♪静止画、連写、動画撮影可能♪スマホの約2倍の画素数なのでとても綺麗な写真が撮れます♪コメントなしで即購入OKです♪《おすすめポイント》◆Wifi標準搭載のため、撮ったその場でスマホに転送できます♪◆届いてすぐ使える安心お買い得セット♪◆難しい設定なしで撮影可能♪◆期間限定!!32GBの大容量SDカード付き♪♪◆液晶画面見ながら撮影出来る♪◆バリアングル搭載なので自撮りも可能♪◆2420万画素の超高画質♪◆手ぶれ補正レンズで撮影ラクラク♪◆ピント合わせの爆速のSTM型♪◆フルHD動画撮影機能搭載♪◆タッチパネルなので簡単操作♪Dシリーズにも引けを取らないハイエントリーモデルです♪これから入園、入学式、運動会、長期休みの旅行・スポーツなどなど写真を撮る機会が多いかと思います!高画質な写真や動画で思い出をたくさん残してみませんか?■コンディション・ボディまだまだツヤがあり綺麗な状態です♪動作問題ございません♪・レンズ撮影に影響するようなカビやクモリなどはなく、絞り・AFとも問題ありませんのでバッチリ撮影して頂けます♪ボディとは別売のものを使っていましたので使用感がございます。■付属品・ボディ・バッテリー・充電器・canonレンズ EF-S 18-55mm IS・canonレンズ EF-S 55-250mm IS・フロントレンズキャップ・ストラップ・32GB SDカード(写真とはデザインが異なる場合があります。)関連商品X2/X3/X4/X5/X6i/X7/X7i/X8i/X9/X9i/X10X50/X70/X80/X9040D/50D/60D/70D/80D/90D8000D/9000D5D/6D/7D#X8i安心フルセット#一眼レフ#カメラ#初心者#入門#ダブルレンズ#Wズームレンズ※中古品のため使用感とチリの見落としはご容赦願います。※SDカードはデザインが異なる場合がございます。

