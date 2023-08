20周年記念MICROPHONE PAGERのMURO氏とのコラボパーカー。

フロントのMURO FROM MICROPHONE PAGERのプリント、バックにはMURO氏のフォトプリント、フード横のワッペンなど特別仕様の1着。

もちろん厚手生地に裏起毛、カンガルーポケットなど機能面も充実しております。

EXPANTION NY /20th Kanshya Hoodie

グレー

コットン100%

サイズ: M (着丈:約69cm, 身幅:約56cm,肩幅:約55cm, 袖丈: 約63cm)

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...プルオーバー

素材...裏起毛

ポケット...あり

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

