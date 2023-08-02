売れ筋介護用品も！ tenderloin パーカー パーカー

テンダーロイン初期の方のパーカーになります。

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購入後気に入って着用したので使用感はございますが、目立つ汚れ等ございませんのでまだまだ着用して頂けます。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド テンダーロイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

テンダーロイン初期の方のパーカーになります。購入後気に入って着用したので使用感はございますが、目立つ汚れ等ございませんのでまだまだ着用して頂けます。あまり出回らない商品ですので、探されていた方は宜しくお願い致します。size,Mcolor,BLACK#tenderloin #neighborhood#wtaps #challenger#テンダーロイン#ネイバーフッド#ダブルタップス#ポークチョップ#チャレンジャー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド テンダーロイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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