売れ筋アイテムラン フランコプリンツィバァリー　カシミヤニット ニット/セーター

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伊勢丹新宿店で購入しました。
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自宅保管の未使用品です。
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着丈62
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袖丈60センチ
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素材 カシミヤ
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自宅保管の未使用品です。ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。
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カラー...グレ
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袖丈...長袖
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着丈...ミドル
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柄・デザイン...無地
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ネック...Vネック
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素材...カシミヤ
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
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|フランコプリンツィバァリー
|商品の状態
|未使用に近い
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数多くのからご覧頂きありがとうございます。フランコプリンツィバァリーカシミアニット伊勢丹新宿店で購入しました。自宅保管の未使用品です。カラー グレー採寸着丈62身幅53肩幅43袖丈60センチ素材 カシミヤ自宅保管の未使用品です。ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質の方はお控えください。カラー...グレ袖丈...長袖着丈...ミドル柄・デザイン...無地ネック...Vネック素材...カシミヤ
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|商品のサイズ
|L
|ブランド
|フランコプリンツィバァリー
|商品の状態
|未使用に近い