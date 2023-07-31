売れ筋アイテムラン フランコプリンツィバァリー　カシミヤニット ニット/セーター

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袖丈60センチ

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素材 カシミヤ

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自宅保管の未使用品です。ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。

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カラー...グレ

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袖丈...長袖

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着丈...ミドル

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素材...カシミヤ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フランコプリンツィバァリー 商品の状態 未使用に近い

数多くのからご覧頂きありがとうございます。フランコプリンツィバァリーカシミアニット伊勢丹新宿店で購入しました。自宅保管の未使用品です。カラー グレー採寸着丈62身幅53肩幅43袖丈60センチ素材 カシミヤ自宅保管の未使用品です。ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。完璧を求める方や神経質の方はお控えください。カラー...グレ袖丈...長袖着丈...ミドル柄・デザイン...無地ネック...Vネック素材...カシミヤ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フランコプリンツィバァリー 商品の状態 未使用に近い

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