AH MURDERZ × NEWERA“ The eyes ” 9FIFTY LOW PROFILE- limited 100 -Color : KHAKI × WHITESize : free( SNAPBACK )人気の[ LP 9FIFTY ]をベースモデルに採用し、フロントにAMデザインとロゴを左右に配置、サイドに本アイテムのコンセプトをデザイン、反対にNEWREAのロゴ。全て刺繍でデザインされた贅沢でハイクオリティーなアイテム。9FIFTYの特徴はそのままに、クラウンの高さを低めに調整したシルエットが特徴。バイザーをあらかじめカーブさせた仕様のLow Profile 9FIFTYです。バックにはワンタッチでサイズ調整可能なアジャスタを装着。※ AH MURDERZ onlineshopのみで、限定100個だけ販売された商品です。NEWERASHOPでの取り扱いはなかったものです。大変希少な商品ですのでお早めにお買い求め下さい!カラー···ベージュ形···ベースボール

