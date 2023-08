◆ご覧下さいましてありがとうございます。

patagonia パタゴニア DAS PARKA ダスパーカー 00年モデル

◆商品説明

リバーシブルの裏と表でまったく別の顔を持つダウンです。

片や真っ赤なボディーにキルティングが入ってモコモコ感十分。

胸と後襟には刺繍ロゴ入り。

片やネイビーの背中に超特大のプリントロゴ。

サイズはUSM。実寸でJPL~LL相当で大き目です。サイズ表をご確認下さいね。

若干の使用感はありますが、これからもドンドン使える状態のダウンです。

しかも2着分使えますから超お得ですよ。

この機会に手に入れて長~く愛用して下さいね!

◆各サイズは写真3枚目のサイズ表をご参照下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘリーハンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘリーハンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

