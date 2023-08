とっておきし福袋 キンプリグッズ① アイドル

ご覧いただきありがとうございます!

内田真礼 ユニフォーム応援3点セット



【即購入可】黒羽麻璃央 山本一慶 チェキ

引越しのため、まとめ売りをさせていただきたいため、バラ売りは考えておりません!

すとぷりvol.3 ペンライト 初期



【直筆サイン入り】岡本姫奈 届かなくたって・・・ 生写真



河田陽菜 直筆サイン フォトアルバム 日向のアユミ 日向坂46

●Memorial初回限定版A ・・・販売当時、セブンネットかどこかのネット販売で購入し、特典が付いてきたままの、未開封状態

【N7s様 専用】西野七瀬 何度目の青空か?MV ver. 生写真3枚セット



fromis_9 チェヨン アクリルスタンド

●sweet gardenで購入したボールペン・・・未開封

BTS グク トレカ アクキー セット



【特選】 King & Prince 切り抜き キンプリ 平野紫耀 331P

●sweet gardenで購入した定期入れ・・・未開封

SixTONES アクスタ 第一弾



乃木坂46 中村麗乃 生写真 コンプ まとめ

●sweet gardenで購入したティアラ 型ブレスレット・・・未開封

BTS 防弾少年団 君に届く会場限定 DVD予約ランダム特典ジョングク トレカ



ジャニーズWEST 小瀧望【公式写真】

●sweet gardenで購入したクリップ・・・未開封

【専用出品】IMPACTors 鈴木大河



TravisJapan 松倉海斗 セット

●マヨプリ ボールペン・・・未開封

hrk様専用ページ



SEVENTEEN セブチ FML トレカ ジョシュア 封入weverseコンプ

●2ndコングッズのバッグ・・・未使用(最初から外袋はなかったです)

ノイミー ≠me 生写真 p.i.c pic コンプ 鈴木瞳美 直筆



AKB48 45th選抜総選挙トロフィー 矢吹奈子

●sweet gardenで購入したクリアファイル・・・未開封です。

Travis Japan 松倉海斗 詰め合わせ29個



ボイプラ キムジウン チェキ

●sweet gardenで購入したバッグ・・・未使用のため、目立った汚れはありません。

XG PRODUCTS 1 公式Tシャツ 未使用 XL



SixTONES スト 田中樹 公式うちわ 11枚セット

●デビューライブクリアファイル・・・未開封です。

TWICE ジヒョ サイン入り ポラロイド



SnowMan 岩本照 公式写真 69枚セット

●ファンクラブ 入会のときに送られてきた会報・・・目立った汚れはありません。

櫻坂46 山下瞳月 生写真 コンプ まとめ売り



追加品あり Snow Man 目黒蓮 エロハン フォトハンガー うちわ

●キンプリライブペンライト ・・・1度ライブで使用済みです。

齋藤飛鳥



『直筆サイン入り4枚セット』伊藤美来 大判ブロマイド

●サマステタオル・・・未開封です。

TWICE チェヨン 14枚セット



TWICE ペンライト candy bong ∞ ver3 最新

●未開封ポスター・・・横から覗いたところ、ユニバーサルミュージックから出ているものなので、キンプリのCDまたはDVDについて来た特典だと思われます。

長尾謙杜 ちびぬい アクスタ

※3枚目の写真の通り、丸めたポスターの裏面に輪ゴムの跡がついております。長年未開封のまま保管し続けたためです。

ノイミー 鈴木瞳美 BIG ONE GIRLS チェキ



三山凌輝 カレンダー2020



【即購入OK】Snow Man 阿部亮平 アクリルスタンド アクスタ サマパラ

平野紫耀 永瀬廉 高橋海人 岩橋玄樹 岸優太 神宮寺勇太

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます!引越しのため、まとめ売りをさせていただきたいため、バラ売りは考えておりません!●Memorial初回限定版A ・・・販売当時、セブンネットかどこかのネット販売で購入し、特典が付いてきたままの、未開封状態●sweet gardenで購入したボールペン・・・未開封●sweet gardenで購入した定期入れ・・・未開封●sweet gardenで購入したティアラ 型ブレスレット・・・未開封●sweet gardenで購入したクリップ・・・未開封●マヨプリ ボールペン・・・未開封●2ndコングッズのバッグ・・・未使用(最初から外袋はなかったです)●sweet gardenで購入したクリアファイル・・・未開封です。●sweet gardenで購入したバッグ・・・未使用のため、目立った汚れはありません。●デビューライブクリアファイル・・・未開封です。●ファンクラブ 入会のときに送られてきた会報・・・目立った汚れはありません。●キンプリライブペンライト ・・・1度ライブで使用済みです。●サマステタオル・・・未開封です。●未開封ポスター・・・横から覗いたところ、ユニバーサルミュージックから出ているものなので、キンプリのCDまたはDVDについて来た特典だと思われます。※3枚目の写真の通り、丸めたポスターの裏面に輪ゴムの跡がついております。長年未開封のまま保管し続けたためです。平野紫耀 永瀬廉 高橋海人 岩橋玄樹 岸優太 神宮寺勇太

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

櫻坂46 欅坂46 森田ひかる 直筆サイン入りTシャツ タオルSixTONES チェンエラ ペンライトKING&PRINCE キンプリ CD DVD 特典 グッズ まとめ売り