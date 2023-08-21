★日本の職人技★ sun/kakke lechoppe 別注　テーラードジャケット テーラードジャケット

サンカッケーとレショップ別注のテーラードジャケットです。定価93500円。サイズはSです。肩幅約46 身幅約56 着丈約75.5 袖丈約59袖丈を少し詰めています。
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|サンカッケイ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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サンカッケーとレショップ別注のテーラードジャケットです。定価93500円。サイズはSです。肩幅約46 身幅約56 着丈約75.5 袖丈約59袖丈を少し詰めています。フレンチワークのテーラードジャケットのディテールやパターンのバランスを取り入れたジャケット。フレンチに馴染みのある人には伝わりやすいワークテーラードジャケットとなっております。即購入可能！値下げ交渉受け付けます！Maison Margiela、Y/PROJECT、NAMACHECO、OUR LEGACY、allege、unused、uru、sunsea、auralee、toga virilis 、sacai、kolor、LOEWE、doublet、littlebig 、acne studios 、affix、martine rose、delada jieda comme des garçon neat outil ciota herill auralee graphpaper yaeca niceness markaware unused comoli
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|サンカッケイ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし