★即購入・無断購入OK定価 / ¥14,850(税込)商品名 / CA4LA LOLA7説明 / 【サイズ】高さ12cm/つば10cm/ 頭周り58cm(サイズ調節有り -2cm) 【カラー】ホワイト 【 素材 】紙100% 【付属品】ショップ袋,アテンションカード ご覧いただきありがとうございます。昨年夏購入しましたが、着用前に好みが変わってしまった為、着用機会も無く新品未使用で出品いたします。気になる点などございましたらお気軽にご質問ください。↓公式サイトより引用↓海外製別注アイテム「Special Make Up for CA4LA」ライン。<made in Thailand>夏にマストな洗えるコマ編みハット。洗える和紙素材を使用、「耐水強化剤」を配合した特殊加工でご家庭での手洗いが可能に。さらにUVカット機能も兼ね備えているので、紫外線対策もバッチリ。軽く丸めてもシワになりにくいので、旅行やアウトドアのお供にも最適です。※サイズ調節スベリ仕様(サイズを小さくする際は、調節テープをまっすぐ引き出してください。逆向きに引っ張るとスベリを破損する可能性がございます。)※手洗いの際は付属のアテンションを必ずご参照ください。※型崩れしないわけではありません。長時間畳んだままにすると、多少型が崩れる可能性があります。シワ感やクタり感をお好みでない場合・現状のままがよい場合は、畳むことはお避けください。また、使用しない際は、畳まずに保管してください。

