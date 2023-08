大人も着やすいシンプルファッション Stussy ′90s Baggy Denim Jeans W32 “希少” デニム/ジーンズ

ゴールデンサイズ″希少” デッドストック (Polar Skate Co. 93 Jeansシルエット)

【商品名】

・Stussy ′90 Baggy Denim Jeans W32 オールド ステューシー バギー デニム ストゥーシー

【サイズ】

・W32R (Polar Skate Co. Big Boy シルエット)

参考体型:170cm,62kg

【素材】

・COTTON 100%

【その他、注意事項】

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインや状態などは写真にてご確認ください.

※実画像,着画像,値下げ交渉をご希望の方はコメント頂けると対応致します.

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

