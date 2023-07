ポケモンカード

ナンジャモsar bgs9.5 psa10相当



リザードンVMAX ssr 2枚 連番

こちらの商品は自引き後に自身で鑑定に出したワンオーナー品となります。

鑑定後すぐにUVカットスリーブに入れております。

※商品の値段は相場を見て変更しております。

突然の値上げ、値下げもございますが、何卒ご了承ください。

※出品後数日は値下げしませんので値下げコメントについては可能でない場合返信いたしかねます。ご了承ください。

商品状態

横線はない認識です。

【注意事項】

PSA10のカードとなりますが、初期傷等に関しては必ず画像にて状態確認をお願いいたします。

写真の追加が必要な場合はお申し付けください。

なお、PSAの基準となりますので小さな傷や、へこみ、白かけ等がある場合でも基準を満たせばPSA10の評価となりますのでご了承ください。

発送方法

対面受け取りの宅急便コンパクトで発送いたします。

※We will ship the product pictured in the case.

検索用

PSA GEMMT GEM MT PSA10 PSA9

旧裏 PSA鑑定 鑑定品 SA SR UR HR SAR

サン&ムーン ソード&シールド

マリィ ルチア ユウリ カイ セレナ シロナ

マリィのプライド アセロラ アセロラの予感

リーリエ エリカのおもてなし クララ ルリナ

カトレア ニンフィアVMAX ブラッキーVMAX

レックウザVMAX ギラティナV ルギアV

スペシャルアート カミツレのきらめき

シロナの覇気 VSTARユニバース ミモザ

シャイニースターV GXバトルブースト

VMAXクライマックス リザードン リザードンV

VMAX VSTAR リザードンVSTAR リザードンEX

BUYMA Buyee バイイー ナンジャモ キハダ

リザードンVMAX [SSR] (s4a_308/190) ソード&シールド ハイクラスパック シャイニースターV

ブランド:ポケモンカードゲーム

言語:日本語

パッケージ:シングルカード

ポケモンカードレアリティ:SSR

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

