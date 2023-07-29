最安値に挑戦！ 美品❤️FURLA フルラ　ハンドバッグ トートバッグ ハンドバッグ

FURLA

バーバーリ(ハンドバッグ)

ハンドバッグ

ハイクラス オーストリッチ型押しレザー 2WAY ショルダーバッグ ハンドバッグ

トートバッグ

チャールズアンドキース カープハンドル ショルダーバッグ （Multi）



セリーヌ ラゲージ ダークブラウン レザー ハンド トートバッグ

カラーはローズピンク？(はっきりしたピンク)です。

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LOEWEバック カリエ

5年程前に購入しましたが、出番が少なくあまり使用しておりませんでした。

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PRADA プラダ◆サフィアーノ◆ハンドバッグ◆イエロー 黄色

中古にはなりますが、またまだ美品ですので、

PRADA プラダ ギャザー ナイロン 2wayバッグ

気に入って頂けた方に(^^)

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大容量でA4もゆったり入る大きさで、

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通勤、通学にもオススメです。

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LOUIS VUITTON ルイヴィトン スピーディ30 エピ グリーン



LOUIS VUITTON スピーディ 30 鍵付き モノグラム ハンドバッグ

中はファスナーつき内ポケット一つ、

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口紅などが入る小さなポケット一つ、

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定期などが入るポケットが一つ、です。

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新品未使用・マイケルコース・2wayハンドバッグ ネイビー

●サイズ：

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縦幅 26cm

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横幅 35cm

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マチ 10cm

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●原産国:イタリア製

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●付属品：必要な場合は、タグ、ケアカード、保存袋(FURLA専用袋)お付けいたします。

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●注意事項：

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持ち手とバッグの接続部分、よく見ると劣化があります。

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(5枚目ご参考ください)

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その他、傷や汚れなど大きく目立つところはありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

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気に入って頂けた方、よろしくお願いします♡

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《美品》ANTEPRIMA アンテプリマ ビーズ、ベルベッド素材 ハンドバック

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商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FURLAハンドバッグトートバッグカラーはローズピンク？(はっきりしたピンク)です。5年程前に購入しましたが、出番が少なくあまり使用しておりませんでした。中古にはなりますが、またまだ美品ですので、気に入って頂けた方に(^^)大容量でA4もゆったり入る大きさで、通勤、通学にもオススメです。中はファスナーつき内ポケット一つ、口紅などが入る小さなポケット一つ、定期などが入るポケットが一つ、です。●サイズ：縦幅 26cm横幅 35cmマチ 10cm●原産国:イタリア製●付属品：必要な場合は、タグ、ケアカード、保存袋(FURLA専用袋)お付けいたします。●注意事項：持ち手とバッグの接続部分、よく見ると劣化があります。(5枚目ご参考ください)その他、傷や汚れなど大きく目立つところはありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。気に入って頂けた方、よろしくお願いします♡#FURLA#フルラ#バッグ#ハンドバッグ#A4#トートバッグ#ブランド #ピンク#ローズ#美品#イタリア

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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