一番くじ

一番くじドラゴンボールギニュー特戦隊‼︎ 来襲A賞 孫悟空:界王拳フィギュアB賞 ギニューフィギュアC賞 リクームフィギュアD賞 バータフィギュアE賞 ジースフィギュアF賞 グルドフィギュアG賞 コンテナボックスH賞 ジップポーチ4種J賞 タオル7種ラストワン賞 ギニュー(孫悟空ver.)フィギュアセットになります。即購入歓迎します‼︎◆◆◆◆◆バラ売り不可◆◆◆◆◆全て新品未開封品です。初期不良等はメーカーにお問い合わせください。スペースがあれば他の下位賞もお付けします。他にも一番くじなど出品しております。↓から「販売中」に✓で検索してください┏●#✲tAo✲ᵕ̈の販売中のお品自分のペースで気まぐれにお値下げしたりお値上げしたりするので値下げ交渉はご遠慮賜りたいです。よろしくお願い致します。#一番くじ#1番くじ#ギニュー特戦隊#フィギュア#セット#まとめ売り#コンプリート#孫悟空#界王拳#ギニュー#リクーム#バータ#ジース#グルド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

