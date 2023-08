800MHz帯のワイヤレスチューナーとワイヤレスマイク3本のセットです。

ビクター WT-894-B 3波実装

パナソニック WX-4100B ×3

マイクケース、マイクホルダーが付属します。

正常動作を確認しております。

特に音質等も問題なく使用可能ですが、中古品のためご理解願います。

基本的に1〜2日程度で発送いたしますが、稀に出張等で数日余計に掛かる場合がございます。

お急ぎの場合は、ご購入前にご確認のご連絡をください。よろしくお願いいたします。

商品の情報 ブランド ビクター 商品の状態 やや傷や汚れあり

