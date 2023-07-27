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どちらも正規店(Paul Smith)で購入しました。
ZOCALO ミニ・バード・ドージェ・ブレスレット
使用回数は2,3回ほどで新品に近い状態だと思います。
M.A.R.S マーズ コンポジットブレイドバングル 【スモール】

OLDPAWNナバホヘヴィーバングルJR Navajo インディアンジュエリー
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ジャスティンデイビス　レザーブレスレット　美品
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JILL PLATNER　ジルプラットナー　ブレスレット　HTC 　comoli

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ブレスレット　シルバー925（メキシカンジュエリーお探しの方）

ヴィンテージあずきチェーンブレスレット 925
どちらも正規店(Paul Smith)で購入しました。使用回数は2,3回ほどで新品に近い状態だと思います。気になる事があればお気軽にコメントください！即購入大丈夫です！

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ブランドポールスミス
商品の状態未使用に近い

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35分钟前

ー品販売 ポールスミス リング・ブレスレット ブレスレット

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ポールスミス バングル/リストバンド(メンズ)の通販 32点 | Paul Smith

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国内即発送【Paul Smith】

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