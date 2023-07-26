【2022 新作】 Micron PC3-12800E 4GB×8枚 PCパーツ

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Micron PC3-12800E (DDR3-1600) 4GB 2Rx8 240ピン ECCメモリ DIMM デスクトップパソコン用メモリ 型番：MT18JSF51272AZ-1G6M1ZE

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#Z620純正

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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