LL Beanのジャケットです。

衣類の断捨離を進めるために出品します。

購入時期:2022年10月

購入金額:18000円

サイズ:タグ表記でMサイズ

肩幅 約42cm

身幅 約50cm

着丈 約77cm

袖の長さ 約46cm

素人の採寸であるため、多少の誤差はご容赦ください。

素材:コットン100%

状態:一度も着用しておりません。目立った汚れやほつれはありませんが、中古品であることを理解したうえでの購入をお願いいたします。

その他注意事項:

・値下げ交渉は受け付けておりません。

・デザインや色感は画像よりご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

LL Beanのジャケットです。衣類の断捨離を進めるために出品します。購入時期:2022年10月購入金額:18000円サイズ:タグ表記でMサイズ肩幅 約42cm身幅 約50cm着丈 約77cm袖の長さ 約46cm素人の採寸であるため、多少の誤差はご容赦ください。素材:コットン100%状態:一度も着用しておりません。目立った汚れやほつれはありませんが、中古品であることを理解したうえでの購入をお願いいたします。その他注意事項:・値下げ交渉は受け付けておりません。・デザインや色感は画像よりご確認ください。

