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【メーカー包装済】 折りたたみベッド (整体 エステ) 簡易ベッド/折りたたみベッド

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買ったばかりですが、設置場所には幅が大きすぎたため出品致します。
折りたたみベッド (整体 エステ)
タオルを敷いて1度だけ使用しました。
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サイズなどは画像をご覧ください。
折りたたみベッド (整体 エステ)

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色はライトブラウンです。
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他のサイトにも出品中ですので購入前にコメントお願いします。
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北海道 沖縄 離島などはお断り致します。
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買ったばかりですが、設置場所には幅が大きすぎたため出品致します。タオルを敷いて1度だけ使用しました。サイズなどは画像をご覧ください。色はライトブラウンです。他のサイトにも出品中ですので購入前にコメントお願いします。北海道 沖縄 離島などはお断り致します。#マッサージ#整体#アロマ#折りたたみベッド#リラクゼーション#施術ベッド

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【メーカー包装済】 折りたたみベッド (整体 エステ) 簡易ベッド/折りたたみベッド

5分钟前

【メーカー包装済】 折りたたみベッド (整体 エステ) 簡易ベッド/折りたたみベッド

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【メーカー包装済】 折りたたみベッド (整体 エステ) 簡易ベッド/折りたたみベッド 【メーカー包装済】 折りたたみベッド (整体 エステ) 簡易ベッド/折りたたみベッド

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