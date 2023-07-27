【メーカー包装済】 折りたたみベッド (整体 エステ) 簡易ベッド/折りたたみベッド

買ったばかりですが、設置場所には幅が大きすぎたため出品致します。

折りたたみベッド (整体 エステ)

タオルを敷いて1度だけ使用しました。

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サイズなどは画像をご覧ください。

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色はライトブラウンです。

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他のサイトにも出品中ですので購入前にコメントお願いします。

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北海道 沖縄 離島などはお断り致します。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

買ったばかりですが、設置場所には幅が大きすぎたため出品致します。タオルを敷いて1度だけ使用しました。サイズなどは画像をご覧ください。色はライトブラウンです。他のサイトにも出品中ですので購入前にコメントお願いします。北海道 沖縄 離島などはお断り致します。#マッサージ#整体#アロマ#折りたたみベッド#リラクゼーション#施術ベッド

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