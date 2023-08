ご覧頂き誠に有り難う御座います♡

電動歯ブラシ 音波ハブラシ 6種類のモード 低ノイズ 舌磨き 替えブラシ4本 100%水洗い可能 携帯ケース付き USB充電 デンタルケア 歯垢除去 歯周病予防 ホワイトニング 殺菌 口内ケア ブラック

【カラー】ブラック

【圧倒的な除去力】約40,000回/分の高速音波振動で歯の間に水流を作り、手磨きで丁寧に磨いてもなかなか落ずに歯についていたヤニ・黄ばみなどの汚れも素早くキレイになります。

【6段階モード機能】歯の状態に合わせたケアができるため、6つモードの切り替え機能を搭載しました。電源ボタンを押して、クリーンモード(Clean)モードでブラシが振動します。その後、電源ポタンを押すたびに、クリーン(Clean)、マイルドモード(Milder)、ホワイト(White)、マッサージ(Mascare)、コウタイ(Comfy)、ソリッド(Solid)モードに切り替わり、一巡するとOFFになります。運転中のモードはランプでお知らせします。

【W型ブラシヘッド】歯茎にできます。電動歯ブラシのヘッドが除菌器に逆さまに置いています。USBコードで本体をスマートフォン/タブレット/PCに接続して、青いLEDランプがオンになり、除菌できます。15分後、青いLEDランプが自動にオフになりましたら、除菌完了です。

【使い便利】:IPX7防水機能搭載で、万が一の水没にも対応して、入浴時にも使用できます。本体を密閉しているので、安心して洗浄してください。USB充電式で、残量がゼロからフルまで約8時間かかって、1回の充電で30日間使用可能です。携帯ケースも付き、出張と旅行にとって最適です。

