商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ダンク ロー レトロ シェニール スウッシュ "グランド パープル"Nike Dunk Low Retro Chenille Swoosh"Grand Purple"品番…DQ7683-100サイズ…28.0cm状態…新品・未使用ナイキ製品等有の細かな初期キズ、箱のへこみ等がある場合がございます(いわゆるナイキクオリティ)。神経質な方はご購入をご遠慮ください。すり替え防止の為、購入後の返品はお受けいたしかねます。#ナイキ#NIKE#ダンク#DUNK#DUNKlow#ダンクロー#パープル#シェニールスウッシュ#スニーカー#メンズスニーカー人気モデル...NIKE ダンクスニーカー型...ローカット(Low)

