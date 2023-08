『4年保証』 Ultraboost 21 x Marimekko US 7/JP24.0 スニーカー

★★★★★★★★★おまとめ割★★★★★★★★★

他商品と同時購入でお値下げ致します。

♪adidas x Marimekko コラボ商品多数出品中♪

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

アディダスとマリメッコのコラボ商品のランニング

シューズ ウルトラブースト 21(24.0cm)になります。

adidasの公式サイト(米国)からの購入です。

■商品詳細

-靴下のようなフィット感

-シューレースクロージャー

-adidasプライムニット+アッパー

-テキスタイルライニング

-サポート力のあるヒールカウンター

-BOOSTミッドソール

-重量:310g (27cm 片足重量)

-ミッドソールドロップ:10 mm (ヒール 30.5 mm / 前足部 20.5 mm)

-Continental™ ラバーを採用したストレッチウェブアウトソール

-プライムブルー

-色:コアブラック/ハロブラッシュ/ゴールドメタリック

-生産国:Vietnam

*シューズの特徴*

ブースト

精密に作られた小さな雲の上を走っているような履き心地の追求から生まれたクッション性を発揮。温度環境による影響を受けにくいため、風や雪、太陽の日差し、雨など、あらゆる天候下で反発力を維持。長距離のランでもEVAよりも、BOOSTフォームは劣化しにくく、性能を持続。

コンチネンタル

自動車やレース用の自転車に採用されているContinental™ラバーアウトソールを採用。様々なコンディション下でも高いグリップ力を発揮しスリップによるエネルギーロスを軽減。

トルションシステム

ミッドソールに組み込まれ、前足部まで伸びたトルションシステムが着地から蹴り出しまでをサポートしスムーズな重心移動を実現。

*****

◼️販売価格について

また、こちらの商品に「いいね」を付けてくださった皆様に、稀に商品の値下げ通知が配信される場合がございますが、あくまでも商品ページの 価格が販売価格になりますのでその点ご了承ください。

■その他

喫煙者、ペットはおりません。

新品/未使用品ですが、一旦個人の手に渡ったものですので、その点ご了承頂ける方のみご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

