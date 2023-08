※お手数ですが、プロフィールを御一読下さい。

新品未開封です。目立った傷や汚れはありません。

★しかし、写真8枚の通りに外箱に傷というか線の盛り上がりがあります。

★写真9~10枚の通りに角に小さな傷があります。

★外箱が少し沈んでおります。

私は上記を差し引いて状態は綺麗だと思うのですが、シュリンクの細かな傷などが気になる方や完璧を求める方はご遠慮頂き、ご理解頂ける方のみご検討をお願いいたします。

★なお、こちらの商品は新品未開封となっておりますため、開封されますと二度とその状態で出品できません。商品にお間違いがないかご注意くださいませ。

すり替え詐欺や取り込み詐欺の存在を認知しています。

らくらくメルカリ便(送料込み・匿名配送)にてお届けします。

発売日 : 2019年02月14日

関連作品 : 金色のコルダ

販売元 : コーエーテクモゲームス

対応機種等: Nintendo Switch

トレジャーBOX同梱物内容

◆ フォトライブラリ&設定資料集

◆ キービジュアル複製原画(2枚組)

◆ キャラクターソング&サウンドトラックCD

内容紹介

■ キャラクターソングで遊ぶ、リズムアクション!

本作ではアドベンチャーパートとリズムアクションパートの繰り返しでゲームが進行します。

リズムアクションパートでは、「金色のコルダ」シリーズのキャラクターソングを使用。人気キャラクターソングを30曲以上収録しています。

懐かしのあの曲から、今作のために制作した新曲まで、彼らの歌声を思う存分お楽しみいただけます。

#新品

#未開封

#未使用

#金色のコルダ

#コーエーテクモゲームス

#ゲームソフト

#ゲーム

#テレビゲーム

#Nintendo_Switch

#ニンテンドースイッチ

#任天堂スイッチ

#Switch

#限定版

#限定盤

#限定

#初回版

#初回盤

#初回

#初回限定

#アクション

#乙女ゲーム

#女性向け恋愛シミュレーションゲーム

#女性向け

#恋愛ゲーム

#あらいぐま財閥

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 新品、未使用

