商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリーサープラス 商品の状態 新品、未使用

米軍LEVEL7ジャケットです。米軍実物納入品。米軍の本物です。2007会計年度。X-LARGE-REGULAR。 グリーンタグ。STERLINGWEAR OF BOSTON社製。希少なビッグサイズです。紙タグ付きの未使用品。GEN3/ADS、プリマロフトとボストン社の紙タグが付属しています。デッドストック宿命の保管シワ。よくある保管時の汚れなどは特に見られず全く問題ありません。保管状況がとても良かったことがわかる個体です。デッドストックですのでコレクションにもオススメです。INSPECTEDタグも付いていました内側メッシュポケットに入れておきます。暗室保管。非喫煙環境。ペットもおりません。※念のため画像をよくご覧になってください。アーバングレー。フロントIDEALダブルジッパー。GEN3/ADSタグ。USA製タグ。プリマロフトタグ。ボストン社紺タグ。当然ですが米軍納入品の本物です。画像から真贋が判断できない方はお控えください。着丈83cm 身幅82cm 袖丈:脇から袖先64cm※大きめサイズです。サイズは必ず実寸を確認してください。※未使用ですがあくまでも米軍の放出品ですので一般市場向けの新品衣類とは一線を画すお品です。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。レベル7ecwcs米軍実物米軍本物中綿アメリカ軍プリマロフトビンテージヴィンテージ古着菅田将暉ビンテージ古着ミリタリーモッズコートモンスターパーカーハッピースーツエクワックスエクワックADSGEN3primaloftL7カラー...グレー人気モデル...ecwcs柄・デザイン...無地素材...ナイロンジップ・ボタン...ジップアップフード...フードあり(取外し不可)

