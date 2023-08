コンクリートソックスとナイトメアのジャパンツアーTシャツです。

着丈 68

肩幅 50

身幅 52

(多少の誤差はお許しください)

裾、袖ともにシングルステッチ。

タグはヘインズの旧タグです。

このTシャツはバックプリントが無い物の方があまり見かけない感じがします。

若干の使用感色褪せ多少の毛玉はありますが、目立つ大きなダメージはありません。(素人検品ですので見落としがあるかもしれません)

あくまでも古着ですので、神経質な方や状態を気にする方はご購入をお控えください。

質問などがなければ即購入OKです。

zorlac

powell

skull skates

buttstain

pushead

accused

d.r.i

gang green

black flag

bad brains

coc

misfits

agnostic front

warzone

minor threat

youth of today

cro-mags

gism

comes

gauze

execute

zouo

outo

lip cream

gastunk

s.o.b

mobs

clay

death side

鉄アレイ

poison

discharge

gbh

english dogs

exploited

disorder

chaos uk

heresy

ripcord

napalm death

hardcore

crust

クラスト

ジャパコア

商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

