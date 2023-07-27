【当店限定販売】 トロピカルビーチ2011 TOP SIXTEEN ポケモンカードゲーム

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

閲覧いただきありがとうございます。傷、折れ、防水対策をして発送致します。即購入可能です。値下げ不可。状態は写真でご確認ください。未使用品ですが当時頂いたケースのまま保管していたため若干白かけなどあります。素人による自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。トロピカルビーチ2011 TOP SIXTEEN（Tropical Beach ベスト16）#ポケモンカード #ポケカ #トロピカルビーチ #プロモ #buyee #バイイーシリーズ···プロモーションカード

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