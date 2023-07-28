【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC

Macbook Air 13.3インチの2018年モデルになります。
MacBook Pro 2018 ジャンク
高年式の驚速モバイル！第８世代コアｉ３に高速ＳＳＤ２５６ＧＢ＆４ＧＢ／カメラ搭載
色はシルバーです。
週末値下★ノートパソコン レノボ win10 pro 中古
中古 Apple MacBook Pro 2021 16インチ M1 Pro
CPUがCore i5 2コアなのでだいたいの作業は十分こなせる性能です。
EPSON Endeavor NA512E Ci5 フルHD 状態良
カメラ内蔵大容量PC NEC LAVIE i5/テンキー付 office付
メモリは16GBなので、ほぼ何を起動してももたつくことはありません。
限定特価】人気のVAIOパソコンノ-ド❗初心者向け✨初期設定済✨すぐ使えます❗
●箱付き！ VAIO VJS112C12N ALL BLACK EDITION
SSDを搭載しているので、読み込みが早くサクサク動作します。
極上美品！超高年式2020年！Win11&SSD搭載/メモリ8G/無線/カメラ
【リカバリディスク有】富士通Windows10ノートパソコン（Office付）
13.3インチのRetinaディスプレイを搭載しているので非常に見やすいです。
【充電35回・美品】Macbook Air 2017 13インチ 2019年購入
液晶は発色も良く非常に綺麗です。
J68 HP ProBook 430 G6◆8GB◆SSD128GB◆13.3
MacBook pro 15インチ 2018 SSD512GBモデル
無線でインターネット通信も余裕でできます。
Jun M様 専用
超美品 DELL XPS13 Core i7 16GB 512GB タッチパネル
Bluetoothにも対応しています。
■レノボ LENOVO ThinkPad X280
Let’s Note CF-SZ5 Core i7-6500U/SSD搭載
Webカメラ搭載なので、Web会議やline通話などに役立ちます。
Surface laptop☘爆速SSD256GB搭載☘Core i5第7世代
MacBook 2017 256GB ゴールド
放電回数が197回なので、バッテリーはまだまだ使えます。
MacBook Pro 13 2019 MUHR2J/A おまけ付き アップル
※だいたい1000回は使用できます。
13インチmacbook pro 16GB SSD500GB
東芝ノートPC 高性能Core i7搭載！フルHD液晶！メモリ16GB！
MacOS Big Surをインストール済み
HP ノートパソコン i5 M.2 ssd elitebook 820 g3
HP 14s-dk ピザポテトさん専用
型番 APPLE MacBook Air MREE2J/A
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MacBookAir 2013 i5 4GB NVMe256GB Dual OS
OS:MacOS High Sierra
レノボX260Core i5-6300U/8G/SSD512G/12.5型液晶②
CPU intel Core i5 1.6GHz 4コア
DAIV-NG4300E1-S2 mouse ノートPC office
メモリ 16GB
【Office2021】NEC i7 SSD512 メモリ8 15インチ カメラ
ストレージ SSD 128GB
ThinkPad T580 i7-8550U SSD 16G
画面サイズ 13.3インチ 2560×1440
【美品 バッテリー キーボード 新品】 Apple Mac book Pro
キーボード 日本語キーボード
NEC LAVIE SSD256/メモリ8/Office2021/i7/ゴールド
Webカメラ搭載
Precision5540 i7-9850H 16G SSD512G FHD
ONE NETBOOK OneMix2S Platium Edition 中古
ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH53/UR
Mouse マウス ゲーミングノートPC G-Tune P5-H
Macbook Air 13.3インチの2018年モデルになります。色はシルバーです。CPUがCore i5 2コアなのでだいたいの作業は十分こなせる性能です。メモリは16GBなので、ほぼ何を起動してももたつくことはありません。SSDを搭載しているので、読み込みが早くサクサク動作します。13.3インチのRetinaディスプレイを搭載しているので非常に見やすいです。液晶は発色も良く非常に綺麗です。無線でインターネット通信も余裕でできます。Bluetoothにも対応しています。Webカメラ搭載なので、Web会議やline通話などに役立ちます。放電回数が197回なので、バッテリーはまだまだ使えます。※だいたい1000回は使用できます。MacOS Big Surをインストール済み型番 APPLE MacBook Air MREE2J/AOS:MacOS High SierraCPU intel Core i5 1.6GHz 4コアメモリ 16GBストレージ SSD 128GB画面サイズ 13.3インチ 2560×1440キーボード 日本語キーボードWebカメラ搭載