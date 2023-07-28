【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC

Macbook Air 13.3インチの2018年モデルになります。

MacBook Pro 2018 ジャンク



高年式の驚速モバイル！第８世代コアｉ３に高速ＳＳＤ２５６ＧＢ＆４ＧＢ／カメラ搭載

色はシルバーです。

週末値下★ノートパソコン レノボ win10 pro 中古



中古 Apple MacBook Pro 2021 16インチ M1 Pro

CPUがCore i5 2コアなのでだいたいの作業は十分こなせる性能です。

EPSON Endeavor NA512E Ci5 フルHD 状態良



カメラ内蔵大容量PC NEC LAVIE i5/テンキー付 office付

メモリは16GBなので、ほぼ何を起動してももたつくことはありません。

限定特価】人気のVAIOパソコンノ-ド❗初心者向け✨初期設定済✨すぐ使えます❗



●箱付き！ VAIO VJS112C12N ALL BLACK EDITION

SSDを搭載しているので、読み込みが早くサクサク動作します。

極上美品！超高年式2020年！Win11&SSD搭載/メモリ8G/無線/カメラ



【リカバリディスク有】富士通Windows10ノートパソコン（Office付）

13.3インチのRetinaディスプレイを搭載しているので非常に見やすいです。

【充電35回・美品】Macbook Air 2017 13インチ 2019年購入

液晶は発色も良く非常に綺麗です。

J68 HP ProBook 430 G6◆8GB◆SSD128GB◆13.3



MacBook pro 15インチ 2018 SSD512GBモデル

無線でインターネット通信も余裕でできます。

Jun M様 専用



超美品 DELL XPS13 Core i7 16GB 512GB タッチパネル

Bluetoothにも対応しています。

■レノボ LENOVO ThinkPad X280



Let’s Note CF-SZ5 Core i7-6500U/SSD搭載

Webカメラ搭載なので、Web会議やline通話などに役立ちます。

Surface laptop☘爆速SSD256GB搭載☘Core i5第7世代



MacBook 2017 256GB ゴールド

放電回数が197回なので、バッテリーはまだまだ使えます。

MacBook Pro 13 2019 MUHR2J/A おまけ付き アップル

※だいたい1000回は使用できます。

13インチmacbook pro 16GB SSD500GB



東芝ノートPC 高性能Core i7搭載！フルHD液晶！メモリ16GB！

MacOS Big Surをインストール済み

HP ノートパソコン i5 M.2 ssd elitebook 820 g3



HP 14s-dk ピザポテトさん専用

型番 APPLE MacBook Air MREE2J/A

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MacBookAir 2013 i5 4GB NVMe256GB Dual OS

OS:MacOS High Sierra

レノボX260Core i5-6300U/8G/SSD512G/12.5型液晶②

CPU intel Core i5 1.6GHz 4コア

DAIV-NG4300E1-S2 mouse ノートPC office

メモリ 16GB

【Office2021】NEC i7 SSD512 メモリ8 15インチ カメラ

ストレージ SSD 128GB

ThinkPad T580 i7-8550U SSD 16G

画面サイズ 13.3インチ 2560×1440

【美品 バッテリー キーボード 新品】 Apple Mac book Pro

キーボード 日本語キーボード

NEC LAVIE SSD256/メモリ8/Office2021/i7/ゴールド

Webカメラ搭載

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

Macbook Air 13.3インチの2018年モデルになります。色はシルバーです。CPUがCore i5 2コアなのでだいたいの作業は十分こなせる性能です。メモリは16GBなので、ほぼ何を起動してももたつくことはありません。SSDを搭載しているので、読み込みが早くサクサク動作します。13.3インチのRetinaディスプレイを搭載しているので非常に見やすいです。液晶は発色も良く非常に綺麗です。無線でインターネット通信も余裕でできます。Bluetoothにも対応しています。Webカメラ搭載なので、Web会議やline通話などに役立ちます。放電回数が197回なので、バッテリーはまだまだ使えます。※だいたい1000回は使用できます。MacOS Big Surをインストール済み型番 APPLE MacBook Air MREE2J/AOS:MacOS High SierraCPU intel Core i5 1.6GHz 4コアメモリ 16GBストレージ SSD 128GB画面サイズ 13.3インチ 2560×1440キーボード 日本語キーボードWebカメラ搭載

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

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