お知らせ ログイン 会員登録 出品
【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC

商品の説明

Macbook Air 13.3インチの2018年モデルになります。
MacBook Pro 2018 ジャンク

高年式の驚速モバイル！第８世代コアｉ３に高速ＳＳＤ２５６ＧＢ＆４ＧＢ／カメラ搭載
色はシルバーです。
週末値下★ノートパソコン　レノボ　win10 pro　中古

中古　Apple MacBook Pro 2021 16インチ　M1 Pro
CPUがCore i5 2コアなのでだいたいの作業は十分こなせる性能です。
EPSON Endeavor NA512E Ci5 フルHD 状態良

カメラ内蔵大容量PC NEC LAVIE i5/テンキー付 office付
メモリは16GBなので、ほぼ何を起動してももたつくことはありません。
限定特価】人気のVAIOパソコンノ-ド❗初心者向け✨初期設定済✨すぐ使えます❗

●箱付き！ VAIO VJS112C12N ALL BLACK EDITION
SSDを搭載しているので、読み込みが早くサクサク動作します。
極上美品！超高年式2020年！Win11&SSD搭載/メモリ8G/無線/カメラ

【リカバリディスク有】富士通Windows10ノートパソコン（Office付）
13.3インチのRetinaディスプレイを搭載しているので非常に見やすいです。
【充電35回・美品】Macbook Air 2017 13インチ 2019年購入
液晶は発色も良く非常に綺麗です。
J68 HP ProBook 430 G6◆8GB◆SSD128GB◆13.3

MacBook pro 15インチ 2018 SSD512GBモデル
無線でインターネット通信も余裕でできます。
Jun M様　専用

超美品 DELL XPS13 Core i7 16GB 512GB タッチパネル
Bluetoothにも対応しています。
■レノボ LENOVO ThinkPad X280

Let’s Note CF-SZ5 Core i7-6500U/SSD搭載
Webカメラ搭載なので、Web会議やline通話などに役立ちます。
Surface laptop☘爆速SSD256GB搭載☘Core i5第7世代

MacBook 2017 256GB ゴールド
放電回数が197回なので、バッテリーはまだまだ使えます。
MacBook Pro 13 2019 MUHR2J/A おまけ付き アップル
※だいたい1000回は使用できます。
13インチmacbook pro 16GB SSD500GB

東芝ノートPC　高性能Core i7搭載！フルHD液晶！メモリ16GB！
MacOS Big Surをインストール済み
HP ノートパソコン i5 M.2 ssd elitebook 820 g3

HP 14s-dk ピザポテトさん専用
型番　APPLE MacBook Air MREE2J/A
127☆タイムセール中！☆初心者に最適☆サクサク動く☆SSD256GB+8GB

MacBookAir 2013 i5 4GB NVMe256GB Dual OS
OS:MacOS High Sierra
レノボX260Core i5-6300U/8G/SSD512G/12.5型液晶②
CPU intel Core i5 1.6GHz 4コア
DAIV-NG4300E1-S2 mouse ノートPC　office
メモリ 16GB
【Office2021】NEC i7 SSD512 メモリ8 15インチ カメラ
ストレージ　SSD 128GB
ThinkPad T580 i7-8550U SSD 16G
画面サイズ　13.3インチ 2560×1440
【美品 バッテリー キーボード 新品】 Apple Mac book Pro
キーボード　日本語キーボード
NEC LAVIE SSD256/メモリ8/Office2021/i7/ゴールド
Webカメラ搭載

Precision5540 i7-9850H 16G SSD512G FHD

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態やや傷や汚れあり

ONE NETBOOK OneMix2S Platium Edition 中古

ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH53/UR

Mouse マウス　ゲーミングノートPC G-Tune P5-H
Macbook Air 13.3インチの2018年モデルになります。色はシルバーです。CPUがCore i5 2コアなのでだいたいの作業は十分こなせる性能です。メモリは16GBなので、ほぼ何を起動してももたつくことはありません。SSDを搭載しているので、読み込みが早くサクサク動作します。13.3インチのRetinaディスプレイを搭載しているので非常に見やすいです。液晶は発色も良く非常に綺麗です。無線でインターネット通信も余裕でできます。Bluetoothにも対応しています。Webカメラ搭載なので、Web会議やline通話などに役立ちます。放電回数が197回なので、バッテリーはまだまだ使えます。※だいたい1000回は使用できます。MacOS Big Surをインストール済み型番　APPLE MacBook Air MREE2J/AOS:MacOS High SierraCPU intel Core i5 1.6GHz 4コアメモリ 16GBストレージ　SSD 128GB画面サイズ　13.3インチ 2560×1440キーボード　日本語キーボードWebカメラ搭載

商品の情報

ブランドアップル
商品の状態やや傷や汚れあり

【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC

43分钟前

【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC

¥64,800 ¥34,992

(税込) 送料込み
7
2
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

74736c93a001e

 1172

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (2)

74736c93a001e
【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC 【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC

Late 2018 Apple MacBook Air with 1.6GHz Dual core Intel Core i5 (13 inch Retina Display, 8GB RAM, 128GB) Space Gray (Renewed)

Late 2018 Apple MacBook Air with 1.6GHz Dual core Intel Core i5 (13 inch Retina Display, 8GB RAM, 128GB) Space Gray (Renewed)


Apple MacBook Air MJVE2LL/A 13-inch Laptop 1.6GHz Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD (Refurbished)

Apple MacBook Air MJVE2LL/A 13-inch Laptop 1.6GHz Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD (Refurbished)


Late 2018 Apple MacBook Air with 1.6GHz Dual core Intel Core i5 (13 inch Retina Display, 8GB RAM, 128GB) Space Gray (Renewed)

Late 2018 Apple MacBook Air with 1.6GHz Dual core Intel Core i5 (13 inch Retina Display, 8GB RAM, 128GB) Space Gray (Renewed)


MacBook Air (2018) review: Testing the 1.6GHz dual-core Core i5

MacBook Air (2018) review: Testing the 1.6GHz dual-core Core i5


Late 2018 Apple MacBook Air with 1.6GHz Dual core Intel Core i5

Late 2018 Apple MacBook Air with 1.6GHz Dual core Intel Core i5


13

13


Apple MacBook Air 13.3

Apple MacBook Air 13.3

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【大特価!!】 air MacBook 2018 SSD128 i5 core ノートPC
© www.inba.net, Inc.