【爆売り！】 電動昇降デスク Fydeamer 美品 二段式天板 スタンディングデスク パソコン用

■ メーカー■ Fydeamer━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 商品名■ 電動昇降デスク━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 型番■ B0BM92BKB6━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 年式■ 不明━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 状態■ 中古品 美品━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ サイズ■ 高さは変更可能━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<幅> 120cm <奥行> 69.7cm <高さ> 73cm多少誤差があるかもしれません。ご了承下さい。■ 商品状態・ご注意・特記事項■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━・こちらの商品は、中古品の美品です。・簡易清掃済みです。・MacBookは付属しません。・動作確認済み。コンセントに差して、上下することの確認をしました。・送料込みの値段で設定も可能です、その際はコメントでご連絡ください。・送料の詳しい事については分かりかねます。・中古商品ですので、新品同様のクオリティをお求めの方はご遠慮頂きますよう宜しくお願い致します。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■注意事項■・日にち指定をご希望の方は、お日にちに余裕を持ってご連絡ください。・写真が全てになります。上記記載事項ご理解の上、ご購入お願いします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

