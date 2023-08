新しい季節 【DVD】真剣乱舞祭2022(初回限定版) その他

Blu-rayと誤ってDVD版を購入してしまったため、お譲り先を探しています。

DVD Celestial 川原真琴 サイン付き グラビア

※即購入可能です

※値下げ対応しましたので以降値下げ交渉はできません。よろしくお願いします。

MEMORIES OF 2017



以下商品の説明です。

ミュージカル 刀剣乱舞 真剣乱舞祭2022 刀ミュ

初回限定盤

DVD(9枚組):31,900円(税込)

三方背ケース+ブックレット仕様

新品未開封品

※ブロマイド等の店舗購入特典は付きませんのでご了承ください。

■収録内容

[初回限定盤]

<本編>

5/26 宮城公演

6/26 大千秋楽公演

<特典映像>

全景映像(5/26宮城公演・6/26大千秋楽公演)

メイキング映像

前説

会場替わり曲

5月回替わり曲『美しい悲劇』・6月回替わり曲『Timeline』

MCパート

カーテンコール

ボーナス映像

小狐丸

今剣

大和守安定

和泉守兼定

堀川国広

蜂須賀虎徹

長曽祢虎徹

千子村正

蜻蛉切

明石国行

鶴丸国永

桑名江

松井江

浦島虎徹

日向正宗

豊前江

大典太光世

ソハヤノツルキ

水心子正秀

源清麿

五月雨江

村雲江

大包平

小竜景光

南泉一文字

肥前忠広

榎本武揚

平将門

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

