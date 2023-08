激安の Keychron k4v2 赤軸 メカニカルキーボード PC周辺機器

白いバックライトで赤軸のメカニカルキーボードです。

最近あまり使わなくなったので出品します。

あくまで中古品のため、特に傷などがないですが、完璧ではないかもしれないが良好な状態を保っています。

基本的にMacのキーキャップを使っていましたが、Windows用のキーキャップも付いています。

種類···キーボード

ケーブル···有線ワイヤレス(無線)

ケーブル長···~1.5m未満

インターフェース···USBType-C

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

