【一部予約販売中】 ANIPLEX+限定 ギルティクラウン B3ポスター 12枚セット ポスター

ANIPLEX+限定 ギルティクラウン Blu-ray BOX 購入特典 GUILTY CROWN JACKET POSTERBOOK B3ポスター 12枚セット

【商品説明】

ジャケット11種+BOXジャケットをB3ポスターにした12種セットです。

【商品仕様】

サイズ:B3

【商品状態】

《状態・新品》・・・未開封品。未開封品につき中身の状態確認はできませんので予めご了承ください。

※大量出品のため在庫確認等させていただく必要がございます。ご購入前に一声お掛けください。

※佐川急便発送となります。北海道・沖縄・離島への発送に関しましては別途送料が発生いたしますので落札前にご連絡ください。

※値下げ交渉はNGです。

※取り置き不可です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

