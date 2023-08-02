新作モデル Dior Christian mimioui ピンクサファイア リング リング

ご覧いただきましてありがとうございます。

ミミサチミミ様専用 レポシ REPOSSI 指輪 三連リング15号



✨現品限り✨Pt900/プラチナ ブルートパーズ 2.40ct リング 13号

Diorファインジュエリーより2006年クリスマスの限定品だったWG(ホワイトゴールド)×ピンクサファイアのリングです。

最高品質. PT 950 プラチナの定番指輪1カラットの女性のダイヤの指輪



K18 ダイヤモンド付 ブルーサファイア リング S0.54ct D0.10ct

横浜そごうでの購入証明書付きです。

NOIR DE POUPEE グリーンサファイア リング 11号



8.6g★1.25ct★✨エメラルド1.16ctダイヤモンドプラチナリング指輪

型番：MIM95017

ティファニー Tiffany 婚約指輪



CRAGY PIG スカルリング

K18WG×ピンクサファイア

アイプリモ ダイヤ リング ORION オリオン K18 ピンクゴールド



K18WG ダイヤモンド 1.74ct リング



4℃ダイヤモンドリング

サイズはUS48(日本サイズで8号)です。

PT900 K18 ダイヤリング 0.13ct 10号 3〜4g



ヴァンドーム青山 Pt950 ダイヤ デザインリング 3.65g M1141



チーママ様専用 K18リング 18金リング指輪

出品は1枚目の画像が全てです。

K18 イエローゴールド YG ダイヤモンド エタニティリング 0.13ct



なあな様専用

出品を迷っていますので、突然削除する場合がありますのでご了承ください。

プラチナ、K18、ダイヤモンド、ペリドットリング



(Ｃ５-344)純金 K24 指輪 和柄 菊 金無垢 約12号



【つなかん様専用】 T ワン リング ８号



4℃ デザインリング 18k



カルティエ ラブリング ダイヤモンド リング 美品 イエローゴールド18金



最高品質.pt950 2カラットのダイヤモンドリング



VERITEベリテ購入12号 K18YGダイヤモンドハーフエタニティリング



鑑別書付き Pt900 アレキサンドライト 天然ダイヤモンド リング プラチナ



ビビアン 指輪 XS

ディオール/クリスチャンディオール/リング/ミミウィ/

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきましてありがとうございます。Diorファインジュエリーより2006年クリスマスの限定品だったWG(ホワイトゴールド)×ピンクサファイアのリングです。横浜そごうでの購入証明書付きです。型番：MIM95017K18WG×ピンクサファイアサイズはUS48(日本サイズで8号)です。出品は1枚目の画像が全てです。出品を迷っていますので、突然削除する場合がありますのでご了承ください。ディオール/クリスチャンディオール/リング/ミミウィ/

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プラチナ900 天然ダイヤモンド V字 リング Pt900大粒南洋パール 作家もの フリーサイズティファニー ダブル ラピスラズリ シルバー ゴールド コンビ リング RH52ロンワンズ イーグルリング 14号