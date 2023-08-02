『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター

2017年製 DAIKIN セラムヒート 遠赤外線暖房機
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
ERFT11US-W
【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W
美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US
外装、ヒーター周辺、清掃済みです
株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
製造が2017年で日本製ですので安心してご使用いただけます。
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W
使用自体少なかったのですが昨年からエアコンに変更した為、出品となります。
美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US
株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
電源：単相100V
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
●消費電力：0.25～1.1kW
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
●運転電流：2.5～11A
【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W
●1時間あたりの電気代のめやす(最小～最大)：6.75～29.7円
美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US
※最小～最大の消費電力のときの電力料金目安炭化を27円/kWh(税込)として計算
株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
●ヒーター：セラミックコーティングシーズヒーター2本(φ12×2)
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
●輻射到達距離：1.6m、幅1.0m
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
●能力制御
【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W
・12段階設定。約23～100%/250～1100W(可変)
美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US
・リズムモード/センサーモード/速暖モード
株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
●電源コード長さ：2m
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
●質量：6.8kg
【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W
●外形寸法
美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US
・縦置時：725×320×300mm(突起部含まず)
株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
・横置時：576×564×300mm(突起部含まず)
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
●角度可変：上向き30°、下向き5°、自動首振り70°、手動首振り60°
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W
美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US
2017年製 DAIKIN セラムヒート 遠赤外線暖房機ERFT11US-W外装、ヒーター周辺、清掃済みです製造が2017年で日本製ですので安心してご使用いただけます。使用自体少なかったのですが昨年からエアコンに変更した為、出品となります。電源：単相100V●消費電力：0.25～1.1kW●運転電流：2.5～11A●1時間あたりの電気代のめやす(最小～最大)：6.75～29.7円※最小～最大の消費電力のときの電力料金目安炭化を27円/kWh(税込)として計算●ヒーター：セラミックコーティングシーズヒーター2本(φ12×2)●輻射到達距離：1.6m、幅1.0m●能力制御・12段階設定。約23～100%/250～1100W(可変)・リズムモード/センサーモード/速暖モード●電源コード長さ：2m※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。●質量：6.8kg●外形寸法・縦置時：725×320×300mm(突起部含まず)・横置時：576×564×300mm(突起部含まず)●角度可変：上向き30°、下向き5°、自動首振り70°、手動首振り60°