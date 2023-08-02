『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター

2017年製 DAIKIN セラムヒート 遠赤外線暖房機

シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120

ERFT11US-W

【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W



美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US

外装、ヒーター周辺、清掃済みです

株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト



結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル

製造が2017年で日本製ですので安心してご使用いただけます。

シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120



【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W

使用自体少なかったのですが昨年からエアコンに変更した為、出品となります。

美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US



株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト

電源：単相100V

結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル

●消費電力：0.25～1.1kW

シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120

●運転電流：2.5～11A

【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W

●1時間あたりの電気代のめやす(最小～最大)：6.75～29.7円

美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US

※最小～最大の消費電力のときの電力料金目安炭化を27円/kWh(税込)として計算

株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト

●ヒーター：セラミックコーティングシーズヒーター2本(φ12×2)

結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル

●輻射到達距離：1.6m、幅1.0m

シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120

●能力制御

【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W

・12段階設定。約23～100%/250～1100W(可変)

美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US

・リズムモード/センサーモード/速暖モード

株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト

●電源コード長さ：2m

結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル

※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。

シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120

●質量：6.8kg

【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W

●外形寸法

美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US

・縦置時：725×320×300mm(突起部含まず)

株式会社エムテック グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト

・横置時：576×564×300mm(突起部含まず)

結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル

●角度可変：上向き30°、下向き5°、自動首振り70°、手動首振り60°

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2017年製 DAIKIN セラムヒート 遠赤外線暖房機ERFT11US-W外装、ヒーター周辺、清掃済みです製造が2017年で日本製ですので安心してご使用いただけます。使用自体少なかったのですが昨年からエアコンに変更した為、出品となります。電源：単相100V●消費電力：0.25～1.1kW●運転電流：2.5～11A●1時間あたりの電気代のめやす(最小～最大)：6.75～29.7円※最小～最大の消費電力のときの電力料金目安炭化を27円/kWh(税込)として計算●ヒーター：セラミックコーティングシーズヒーター2本(φ12×2)●輻射到達距離：1.6m、幅1.0m●能力制御・12段階設定。約23～100%/250～1100W(可変)・リズムモード/センサーモード/速暖モード●電源コード長さ：2m※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。●質量：6.8kg●外形寸法・縦置時：725×320×300mm(突起部含まず)・横置時：576×564×300mm(突起部含まず)●角度可変：上向き30°、下向き5°、自動首振り70°、手動首振り60°

商品の情報 ブランド ダイキン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120【新品未開封】ダイキン セラムヒート CER11YS-W美品 2017年製 ダイキン セラムヒート 遠赤外線暖房 ERFT11US