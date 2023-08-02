お知らせ ログイン 会員登録 出品
『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター

商品の説明

2017年製　DAIKIN セラムヒート　遠赤外線暖房機
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
ERFT11US-W
【新品未開封】ダイキン　セラムヒート　CER11YS-W

美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US
外装、ヒーター周辺、清掃済みです
株式会社エムテック　グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト

結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
製造が2017年で日本製ですので安心してご使用いただけます。
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120

【新品未開封】ダイキン　セラムヒート　CER11YS-W
使用自体少なかったのですが昨年からエアコンに変更した為、出品となります。
美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US

株式会社エムテック　グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
電源：単相100V
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
●消費電力：0.25～1.1kW
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
●運転電流：2.5～11A
【新品未開封】ダイキン　セラムヒート　CER11YS-W
●1時間あたりの電気代のめやす(最小～最大)：6.75～29.7円
美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US
※最小～最大の消費電力のときの電力料金目安炭化を27円/kWh(税込)として計算
株式会社エムテック　グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
●ヒーター：セラミックコーティングシーズヒーター2本(φ12×2)
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
●輻射到達距離：1.6m、幅1.0m
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
●能力制御
【新品未開封】ダイキン　セラムヒート　CER11YS-W
・12段階設定。約23～100%/250～1100W(可変)
美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US
・リズムモード/センサーモード/速暖モード
株式会社エムテック　グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
●電源コード長さ：2m
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。
シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120
●質量：6.8kg
【新品未開封】ダイキン　セラムヒート　CER11YS-W
●外形寸法
美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US
・縦置時：725×320×300mm(突起部含まず)
株式会社エムテック　グラスセラミックヒーター kh358-02 パールホワイト
・横置時：576×564×300mm(突起部含まず)
結露防止ヒーター スリム・レイ ショップチャンネル
●角度可変：上向き30°、下向き5°、自動首振り70°、手動首振り60°

シャープ プラズマクラスター搭載 加湿セラミックファンヒーター HX-G120

商品の情報

ブランドダイキン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【新品未開封】ダイキン　セラムヒート　CER11YS-W

美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US
2017年製　DAIKIN セラムヒート　遠赤外線暖房機ERFT11US-W外装、ヒーター周辺、清掃済みです製造が2017年で日本製ですので安心してご使用いただけます。使用自体少なかったのですが昨年からエアコンに変更した為、出品となります。電源：単相100V●消費電力：0.25～1.1kW●運転電流：2.5～11A●1時間あたりの電気代のめやす(最小～最大)：6.75～29.7円※最小～最大の消費電力のときの電力料金目安炭化を27円/kWh(税込)として計算●ヒーター：セラミックコーティングシーズヒーター2本(φ12×2)●輻射到達距離：1.6m、幅1.0m●能力制御・12段階設定。約23～100%/250～1100W(可変)・リズムモード/センサーモード/速暖モード●電源コード長さ：2m※延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。火災の原因となります。●質量：6.8kg●外形寸法・縦置時：725×320×300mm(突起部含まず)・横置時：576×564×300mm(突起部含まず)●角度可変：上向き30°、下向き5°、自動首振り70°、手動首振り60°

商品の情報

ブランドダイキン
商品の状態目立った傷や汚れなし

『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター

50分钟前

『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

6122028b0ca1

 943

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

6122028b0ca1
『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター 『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター

DAIKIN 遠赤外線暖房器セラムヒート 2017年製 elsahariano.com

DAIKIN 遠赤外線暖房器セラムヒート 2017年製 elsahariano.com


ヨドバシ.com - ダイキン DAIKIN ERFT11US-W [遠赤外線暖房機

ヨドバシ.com - ダイキン DAIKIN ERFT11US-W [遠赤外線暖房機


ヤフオク! -「ダイキン セラムヒート erft11」の落札相場・落札価格

ヤフオク! -「ダイキン セラムヒート erft11」の落札相場・落札価格


ダイキン セラムヒートのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の

ダイキン セラムヒートのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の


ヤフオク! -「ダイキン セラムヒート erft11」の落札相場・落札価格

ヤフオク! -「ダイキン セラムヒート erft11」の落札相場・落札価格


ダイキン セラムヒートのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の

ダイキン セラムヒートのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!の


ヤフオク! -「ダイキン セラムヒート erft11」の落札相場・落札価格

ヤフオク! -「ダイキン セラムヒート erft11」の落札相場・落札価格

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 『2年保証』 美品　2017年製　ダイキン　セラムヒート　遠赤外線暖房　ERFT11US 電気ヒーター
© www.inba.net, Inc.