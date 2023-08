85000

85000↓↓↓55789FENDI(フェンディ)オープンバッグミニドレスサイズ44日本サイズのL(Google先生で調べました)ウエスト、右ストラップ、背中の留め具にFENDIマークの刻印があります(*^^*)腰あたりにFENDIのタグ付いてますAラインで着こなせます背中が大胆に開いてるミニスカートのワンピドレスで背中がフック式の留め具になってますウエストの細いベルトのようなものはサイドで固定されていて外れたりズレたりせずウエスト中央にマークが来るようになっています(*•̀ᴗ•́*)ブランドを強調していないのでとてもナチュラルに合わせやすいです(•̀ㅁ•́光の反射で色がおかしくなってますが無地の黒ですマークはつや消しの銀みたいな色です錆びてません広げ方が下手なのでシワがあるように見えますがつやつやつるつるの生地でAラインのため別のとこを伸ばすと反対側にシワが(´;ω;`)という感じで写真下手ですいません保管期間が長いためクローゼットのタンスの桐の匂いがかすかについているかもしれません気になるのでしたらクリーニングに出してから発送しましょうか?(クリーニング代ご負担お願いします)普段着でもパーティにもキャバにもクラブにも思い入れのあるドレスなので大切に来てくれる方などの良識の範囲内でのお値引相談可能ですカラー...ブラック柄・デザイン...無地袖丈...袖なし季節感...春, 夏, 秋, 冬85000↓↓↓55789 ↓↓↓555556月16日5555値引きドレス5万メルカリ手数料 5578ネコポス 210

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フェンディ 商品の状態 未使用に近い

