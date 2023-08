ACW X CONVERSE ERX 260

CEMENT

US 9.5 JP 27.5cm

新品未使用

stockxにて購入です。

USコンバースの為日本では未発売の商品です。

汚れ加工が最初から施してあるスニーカーです。

元ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)の右腕でクリエイティブ・アシスタントを務めたことでも知られ、「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー(OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH)」の黎明期を支えたイギリス人デザイナー サミュエル・ロス(Samuel Ross)。ストリートを代表するデザイナーがラグジュアリーブランドのクリエイティブを務めるなど変わりゆくシーンのなかで、自身のブランド「ア コールド ウォール(A-COLD-WALL*)」はマーケットの動きを反映し進化させているという。

メインカラー···グレー

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

