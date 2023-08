上質で快適 新品　クロミちゃん一番くじ　フルコンプリート(ラストワン込み) キャラクターグッズ

サンリオ当たりくじ

『クロミ当たりくじ』

フルコンプリートセット

全14種+ラストスペシャル賞

15点セット

全て新品、未開封です。

①テーブル

②ぬいぐるみ 天使

③アクリル製ジュエリースタンド

④カトラリーセット 天使

⑤カトラリーセット 悪魔

⑥メラミントレイ 天使

⑦メラミントレイ 悪魔

⑧ミニトートバッグ 天使

⑨ミニトートバッグ 悪魔

⑩マット 天使

⑪マット 悪魔

⑫クリアポーチ 天使

⑬クリアポーチ 悪魔

⑭タンブラーグラス

ラストスペシャル賞 ぬいぐるみ 悪魔

即購入可能です!

値下げ、バラ売りは出来ません。

新品未使用ですが、店頭で並んでいた商品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。

フルコンプリート

コンプリート

クロミ

クロミちゃん

ラストワン

ラストスペシャル

キャラクター...サンリオ

グッズ種類...プライズ/一番くじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

