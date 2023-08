機種変更した為出品します。

機種変更した為出品します。Apple iPhone 11 256GB ブラックSIMフリーブランド:Apple iPhone iPhone 11画面サイズ6.1インチキャリアauストレージ容量256GBSIM情報 SIMフリーこちらのiPhone2019年に購入しました。ガラスフィルムとケースを付けていたため大きな傷画面割れなどはございません。付属品の方は画像の方で確認お願いします。また、アダプタの方は未使用です。ケーブルとイヤホンはありませんのでよろしくお願いします。初期化の方はまだしていませんが購入して頂けたら初期化します。多少の値下げは考えておりますので希望額の方お願いします。画像の追加や質問等ございましたらコメントの方よろしくお願いします

