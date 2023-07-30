【人気ショップが最安値挑戦！】 Silver Vintage&Art様専用 Pt950ダイヤリング プラチナ リング

専用

つかふっじ様専用Pt900 11.5号 0.346ct0.14ct ダイヤリング



ノーブランド リング K18WG×ダイヤモンド



エルメス アルカン Bague Arcane PM リング



エメラルド ゴールド リング

Pt950ダイヤモンドリング

052765 オパールピアスSV925

トータル0.70ct

HERMES ギャロップリング エルメス 52 シルバーリング



プラチナ/シルバー Flower 花 リング 10号

ほぼ無色のプロポーションの良いダイヤモンドを使用した変形ハーフエタニティリング

カルティエ ラブリング ハーフダイヤ 11号 定価638000円 プレゼント用



オシャレ！0.29ct サファイア ダイヤモンド K18 wg リング 鑑別

5石のダイヤモンドの間や側面にも細かいダイヤを敷き詰めた華やかな見た目です。

せつこ 様 専用

側面から見るとダイヤが浮いたように見えるセッティングです。

ティファニー サイドストーンリング ８号

ルーペで拡大すると内包物が若干目立つ粒もありますが、肉眼では気にならない程度だと思います。細かいダイヤを含めてプロポーションが良いので輝きが強いです。

ルビー中世ヨーロピアン指輪カボションシルバーリング リング 925 フリーサイズ



18K 翡翠リング



【Tiffany】ソリティア リング 鑑定書あり

USED品 新品仕上げ済

Pearl



pt900 総計 1キャラット プラチナリング ダイヤモンド エメラルドリング

[素材] Pt950

ティファニー Tiffany シグネチャーコンビ リング 指輪

[石] ダイヤモンド 0.70ct

ポンテヴェキオ☆K18 サファイア ダイヤ チェーンリング

[重量] 4.4g

Pt900K18 ダイヤモンドリング センターダイヤ D0.557ct 指輪

[大きさ] 最大幅約3.8mm

天然パープル ピンクサファイア ダイヤ リング1.19ct k18 f

最小幅約1.8mm

エタンセル ドゥ カルティエ ダイヤ 0.44ct G-VS1-EX ♯45

[リングサイズ]

美しい煌めき！Pt900 ファイアオパール ダイヤ リング 6.98g M814

9号

ダイヤモンドとピンクサファイア リング

サイズ直し8号から11号まで可能

【新品未使用】PT900 天然ルビー 非加熱 ピジョンブラッド リング

(無料納期約１週間)

★美品★ 1.00ct ダイヤモンド プラチナPt900リング ☆送料無料☆

上記以外のサイズの場合はご相談

ミキモトのパールリング K18 真珠の指輪 MIKIMOTO

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新品仕上げ済☆カルティエ 2Cトリニティリング スリーカラー K18 YG WG



Pt900 サファイア 1.29 オレンジサファイア 1.45 ダイヤ リング



❤️鑑別書付き❤️ダイヤモンドリング 16号

GSTV gstv

ティファニー 925 1837 ナローリング16号[g54-26]



【新品】ルビー0.49ct ダイヤモンド リング 鑑別付き

#カラフルワールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

専用Pt950ダイヤモンドリングトータル0.70ctほぼ無色のプロポーションの良いダイヤモンドを使用した変形ハーフエタニティリング5石のダイヤモンドの間や側面にも細かいダイヤを敷き詰めた華やかな見た目です。側面から見るとダイヤが浮いたように見えるセッティングです。ルーペで拡大すると内包物が若干目立つ粒もありますが、肉眼では気にならない程度だと思います。細かいダイヤを含めてプロポーションが良いので輝きが強いです。USED品 新品仕上げ済[素材] Pt950[石] ダイヤモンド 0.70ct [重量] 4.4g[大きさ] 最大幅約3.8mm 最小幅約1.8mm[リングサイズ] 9号 サイズ直し8号から11号まで可能 (無料納期約１週間) 上記以外のサイズの場合はご相談 くださいGSTV gstv#カラフルワールド

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

18金 K18 レディース フラワーリング 3.4ｇ 22号 X87015mm リング WGアーカー ソルティアスタビーリング 13号Mayuranoir マユラノアール ベアトリス エメラルドリング11号 美品Tiffany&Co ティファニー アトラス リング 15号 シルバー美品 Pt900 エメラルド1.64ct ダイヤ計0.53ct リング 指輪※専用 グアテマラ産 リング ブルー 希少 12号天然 スポジュメン クンツァイト リング 13号 ピンク ソーティングティファニー ハーモニー 0.18ctダイヤモンドリング 9号 私的刻印無し4℃ K18 イエローゴールド リング