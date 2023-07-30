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【人気ショップが最安値挑戦！】 Silver Vintage&Art様専用 Pt950ダイヤリング プラチナ リング

商品の説明

専用
つかふっじ様専用Pt900　11.5号　0.346ct0.14ct　ダイヤリング

ノーブランド リング K18WG×ダイヤモンド

エルメス　アルカン　Bague Arcane PM リング

エメラルド　ゴールド　リング
Pt950ダイヤモンドリング
052765 オパールピアスSV925
トータル0.70ct
HERMES ギャロップリング エルメス 52 シルバーリング

プラチナ/シルバー Flower 花 リング 10号
ほぼ無色のプロポーションの良いダイヤモンドを使用した変形ハーフエタニティリング
カルティエ　ラブリング　ハーフダイヤ　11号 定価638000円　プレゼント用

オシャレ！0.29ct サファイア ダイヤモンド K18 wg リング 鑑別
5石のダイヤモンドの間や側面にも細かいダイヤを敷き詰めた華やかな見た目です。
せつこ 様 専用
側面から見るとダイヤが浮いたように見えるセッティングです。
ティファニー サイドストーンリング　８号
ルーペで拡大すると内包物が若干目立つ粒もありますが、肉眼では気にならない程度だと思います。細かいダイヤを含めてプロポーションが良いので輝きが強いです。
ルビー中世ヨーロピアン指輪カボションシルバーリング　リング　925 フリーサイズ

18K　翡翠リング

【Tiffany】ソリティア リング 鑑定書あり
USED品 新品仕上げ済
Pearl

pt900 総計　1キャラット　プラチナリング　ダイヤモンド　エメラルドリング
[素材] Pt950
ティファニー　Tiffany　シグネチャーコンビ　リング　指輪
[石] ダイヤモンド 0.70ct
ポンテヴェキオ☆K18 サファイア　ダイヤ　チェーンリング
[重量] 4.4g
Pt900K18　ダイヤモンドリング　センターダイヤ　D0.557ct　指輪
[大きさ] 最大幅約3.8mm
天然パープル ピンクサファイア ダイヤ リング1.19ct k18 f
最小幅約1.8mm
エタンセル ドゥ カルティエ ダイヤ 0.44ct G-VS1-EX ♯45
[リングサイズ]
美しい煌めき！Pt900 ファイアオパール ダイヤ リング 6.98g M814
9号
ダイヤモンドとピンクサファイア　リング
サイズ直し8号から11号まで可能
【新品未使用】PT900 天然ルビー　非加熱　ピジョンブラッド　リング
(無料納期約１週間)
★美品★ 1.00ct ダイヤモンド プラチナPt900リング ☆送料無料☆
上記以外のサイズの場合はご相談
ミキモトのパールリング　K18 真珠の指輪　MIKIMOTO
ください
新品仕上げ済☆カルティエ 2Cトリニティリング スリーカラー　K18 YG WG

Pt900 サファイア　1.29 オレンジサファイア　1.45 ダイヤ　リング

❤️鑑別書付き❤️ダイヤモンドリング　16号
GSTV gstv
ティファニー 925 1837 ナローリング16号[g54-26]

【新品】ルビー0.49ct　ダイヤモンド　リング 鑑別付き
#カラフルワールド

18金 K18 レディース フラワーリング 3.4ｇ 22号 X870

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

15mm リング　WG

アーカー　ソルティアスタビーリング　13号

Mayuranoir マユラノアール　ベアトリス　エメラルドリング11号　美品

Tiffany&Co ティファニー アトラス リング 15号 シルバー

美品 Pt900 エメラルド1.64ct ダイヤ計0.53ct リング 指輪

※専用　グアテマラ産　リング　ブルー　希少　12号

天然 スポジュメン クンツァイト リング 13号 ピンク ソーティング

ティファニー　ハーモニー　0.18ctダイヤモンドリング　9号　私的刻印無し

4℃ K18 イエローゴールド リング
専用Pt950ダイヤモンドリングトータル0.70ctほぼ無色のプロポーションの良いダイヤモンドを使用した変形ハーフエタニティリング5石のダイヤモンドの間や側面にも細かいダイヤを敷き詰めた華やかな見た目です。側面から見るとダイヤが浮いたように見えるセッティングです。ルーペで拡大すると内包物が若干目立つ粒もありますが、肉眼では気にならない程度だと思います。細かいダイヤを含めてプロポーションが良いので輝きが強いです。USED品 新品仕上げ済[素材] Pt950[石] ダイヤモンド 0.70ct [重量] 4.4g[大きさ] 最大幅約3.8mm 最小幅約1.8mm[リングサイズ] 9号 サイズ直し8号から11号まで可能 (無料納期約１週間) 上記以外のサイズの場合はご相談 くださいGSTV gstv#カラフルワールド

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【人気ショップが最安値挑戦！】 Silver Vintage&Art様専用 Pt950ダイヤリング プラチナ リング

0分钟前

【人気ショップが最安値挑戦！】 Silver Vintage&Art様専用 Pt950ダイヤリング プラチナ リング

¥84,800 ¥44,944

(税込) 送料込み
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