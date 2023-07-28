【12月スーパーSALE 15％OFF】 大粒南洋パール　作家もの　フリーサイズ リング

大粒 南洋パール

Tiffany リングとネックレス



kitty様専用 pomellato ring nude

FREEサイズ

ウエディングリングカルティエ！



仕上済 エルメス リング ニューヘラクレス K18WG ダイヤモンドリング 指輪

シルバー作家さんのお品です

新作☆『Garnet』☆の世界でひとつの天然石リングsv925 + rodium



【超ハイグレードダイヤ！】エタニティダイヤリング

見ずらいです刻印があります

最終価格！ ティファニー セット売り



K18 ベルシオラ ダイヤモンド 0.12ct リング ハーフエタニティ

20x16mm位の大粒パール

値下不可 美品☆鑑別書付 デビアス社 トリロジー ダイヤモンド リング



【3260】 ティファニー リング 指輪 ハート シグネット ヴィンテージ

白蝶バロックパールで、入手困難サイズです

☆希少☆ DIOR SHINY-D リング



k １８リング

9枚目のお写真

k18 リング 0.08カラット

パールの先端がやや難があるのでお安くしております

超希少!ナバホVTGパープルガラスシルバーリング11.5号50’sRRL USA



セリーヌ ダブル ノット リング ゴールド 10号

サイズはフリーです。デザイン全体4センチ程度の大振りですから大きなデザインのお好き方におすすめします

リングk18セール。早勝です



ゴールド ダイヤモンド メンズリング

人差し指指にはめると包み込むようにフィットして指を細く美しくみせます

y様 クォーツインクォーツ リング 16号 シルバー925 ピンクゴールド



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本当に素敵なリングなので釘付けになると思います

TIFFANY&Co. ティファニー シルバー&ゴールドコンビリング ラブノット



ケイウノ K.UNO 5.5号 ダイヤモンドリング 指輪 k18

サイズはリングが螺旋のような作りなので慎重にサイズの調整をされてください

ハワイアンジュエリー ピンクゴールド リング

力を入れすぎると破損もありえます

ルビー〜サファイアK18WGリング



専用です。/K18/上質1粒ダイヤモンドリング/デザイン素敵【寿】シリーズ

眺めて癒されてました。

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返品は受けておりません

希少色 エジソンパールリング 本真珠 極上高級 大粒 メタリックカラー



SALE新品【大粒】プラチナダイヤリング1.31ct(VLY-SI2)0.71

同じ作家さんのネックレス（南洋パール）も出品中

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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ダイヤ k18WG リング一点もの逸品！マーキース ファイアオパール ダイヤ K18 yg リング 鑑別ティファニー シグネチャークロスリング8号イオッセリアーニ シルバーリングK18 ピンクトルマリン ルベライト ダイヤモンド デザインリングアガット ブルーサファイア 白蝶貝 クォーツ リング 11号【新品未使用】K18 トルコ石 リング良品✨ エルメス HERMES コロゾ セリエ リング 指輪極美品✨ロイヤルアッシャーダイヤモンド 12号天然ダイヤモンド 指輪 10金 0.3 14号 ラウンドブリリアントカット