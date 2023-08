★最初にプロフィール読んでください。

★機械関係が苦手ですので、専門的なご質問にお答えできないこともあります。

【商品状況】

Ymobileとの契約時にサブ機として、HUAWEI P30liteを購入しました。使用予定がないため出品します。

【商品状態】

未使用品です。

出品撮影のため、箱から商品をだし、中身確認しました。

商品は写真に掲載しているものが全てです。

きちんと自宅にて保管していましたので、外観はとてもきれいです。

神経質な方はご遠慮ください。

よろしくお願いいたします!

P30 lite Peacock Blue

#Huawei

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

