【あすつく】 ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震 ロフトベッド/システムベッド

商品仕様：

ロフトベッド 簡単組立 木製シングル

素材木製

未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定

カラーグレー

ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震

商品サイズ幅97×長さ209×高さ100cm

親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)

梱包個口1

ロフトベッド 簡単組立 木製シングル

梱包サイズ幅84×奥行99×高さ29.5cm

未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定

耐荷重約200KG

ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震

組立品/完成品組立品

親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)

【大人かわいい上品な寝室に】

ロフトベッド 簡単組立 木製シングル

ファブリックならではの柔らかさがあり、インテリアになじむグレー色で上品な寝室を演出します。

未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定

【ソファのようにゆっくりくつろげるファブリックベッド】

ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震

背もたれはクッション性があるため、読書や映画鑑賞など長時間ゆったりくつろぎできます。

親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)

【ベッドヘッド防水加工】

ロフトベッド 簡単組立 木製シングル

普通のリネンやフランネルでは液体などこぼした時、汚れは取りにくく痕が残されます。

未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定

自社のファブリックは表面防水加工してあるので、軽く拭くだけで汚れが取れます。

ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震

【耐荷重200kg】

親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)

*静止状態での耐荷重です。

ロフトベッド 簡単組立 木製シングル

マットレスを載せていない床板の上には直接乗らないでください。破損してケガをする恐れがあります。

未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定

【体をフィットするせもたれ】

ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震

程よい硬さで、クッション性もあり。おさえてもすぐ回復できます。マットレスの厚みに合わせて高さも無段階に調節できます。

親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)

detail 1

ロフトベッド 簡単組立 木製シングル

こだわりの天然木脚で、高さ調節機能もついており、安定性UP！

未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定

detail 2

ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震

コンパクトな梱包でお届きします。部品も少なく、組立簡単です。

親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)

detail 3

ロフトベッド 簡単組立 木製シングル

すのこ構造で通気性がよく、梅雨時期や結露など、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。快適にお使いいただけます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品仕様：素材木製カラーグレー商品サイズ幅97×長さ209×高さ100cm梱包個口1梱包サイズ幅84×奥行99×高さ29.5cm耐荷重約200KG組立品/完成品組立品【大人かわいい上品な寝室に】ファブリックならではの柔らかさがあり、インテリアになじむグレー色で上品な寝室を演出します。【ソファのようにゆっくりくつろげるファブリックベッド】背もたれはクッション性があるため、読書や映画鑑賞など長時間ゆったりくつろぎできます。【ベッドヘッド防水加工】普通のリネンやフランネルでは液体などこぼした時、汚れは取りにくく痕が残されます。自社のファブリックは表面防水加工してあるので、軽く拭くだけで汚れが取れます。【耐荷重200kg】*静止状態での耐荷重です。マットレスを載せていない床板の上には直接乗らないでください。破損してケガをする恐れがあります。【体をフィットするせもたれ】程よい硬さで、クッション性もあり。おさえてもすぐ回復できます。マットレスの厚みに合わせて高さも無段階に調節できます。detail 1こだわりの天然木脚で、高さ調節機能もついており、安定性UP！detail 2コンパクトな梱包でお届きします。部品も少なく、組立簡単です。detail 3すのこ構造で通気性がよく、梅雨時期や結露など、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。快適にお使いいただけます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)ロフトベッド 簡単組立 木製シングル未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震親子ベッド二段ベッド多段ベッド シングル北欧風おしゃれ子供部屋 新作(ホワイト)ロフトベッド 簡単組立 木製シングル未使用アウトレットキャスター付きの親子ベッド 引き取り限定ファブリックベッド ベッドフレームのみ シングルくつろぎ背もたれ収納耐震