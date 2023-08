卸売 90's " LOLLAPALOOZA " バンド Tシャツ　ロラパルーザ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

1991年 USA製

ボンジョビ

LOLLAPALOOZA 1991 ロラパルーザ

バンド フェスティバル Tシャツ

LOLLAPALOOZA 記念すべき第一回開催の貴重モデル。

数あるLOLLAPALOOZAデザインの中でも傑出したアートワークです。

バックプリントも最高です。

入手困難でなかなか手に入りません。

特に目立ったダメージもなく美品の方だと思います。

JANE'S ADDICTION

SIUOXIE & THE BANSHHES

LIVING COLOR

nine inch nails

ICE-T

と出演アーティストも豪華。

LOLLAPALOOZA/ ロラパルーザ

1991年にJANE'S ADDICTIONのボーカル、ペリー・ファレルが組織したロラパルーザは北米各地をツアーする形態をとったロックフェスティバルで、オルタナティブ・ミュージックの隆盛に伴い1990年代のアメリカの若者文化の重要な一部を担う存在となり、ロックフェスの礎を築いた。

ロックバンドだけでなくラッパーが出演するのも特徴的。

「傑出した、普通でないもの」という意味。

BROCKUMボディーで袖はシングルステッチです。

希少なLサイズ

MADE IN USA

MATERIAL: COTTON100%

COLOR: BLK

SIZE: L

身幅: 53cm、着丈: 67cm、袖丈: 20cm

*平置き状態で計測しています。多少の誤差はご了承くださいませ。

こちらの商品はUSEDアイテム(中古品)です。

多少の使用感ございますが着用に問題ございません。

サイズ、状態を理由に返品・交換は受け付けていませんので、

気になる点はご購入前に必ずお問い合わせください。

USEDアイテムにご理解ある方のみご購入お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フィアオブゴッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フィアオブゴッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

