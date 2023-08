【全商品オープニング価格 特別価格】 きらどるぬいぐるみ アイナナ ナナライ ぬい アイドリッシュセブン RTI衣装 キャラクターグッズ

1st LIVE「Road To Infinity」の衣装です。

〜Road To Infinity〜

和泉一織

二階堂大和

和泉三月

四葉環

逢坂壮五

六弥ナギ

七瀬陸

八乙女楽

九条天

十龍之介

百

千

全種、12点

新品未使用ですが、購入時中身確認の為に開封致しました。見たところ問題なさそうですが、初期傷等、気になる方はご遠慮下さい。

❌即購入不可。コメントお願いします。

バラ売りの場合、各5,555円

アイドリッシュセブン アイナナ i7 RTI ぬいぐるみ Road To Infinity ナナライ

IDOLiSH7 TRIGGER Re:vale アイドリッシュセブン アイナナ ナナライ ライブ i7 RTI Road To Infinity グッズ きらどる ぬいぐるみ ぬい アイナナ きらどるぬいぐるみ ナナライ RTI衣装 アイドリッシュセブン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

