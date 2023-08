ご覧頂きありがとうございます!

✨フォロワー割5%OFF✨

✨複数のまとめ買いで合計の10%OFF✨

(詳しくは下記をご覧ください。)

ビンテージバックです。1度使用しています。個性的なデザインです。



1点限りの早い者勝ちです!

■商品状態■

●角などの表面の状態↓

・ショルダー付け根部分に使用感があります。(8枚目の写真ご確認お願いします。)

・パイピング部分にスレ、キズがあります。(8枚目の写真ご確認お願いします。)

●金具類メッキの状態↓

金具、ファスナーは錆びておらず綺麗です✨

●ファスナーの状態↓

ファスナーは問題なく、スイスイ開閉できます!

●内側の状態↓

・内側に剥がれ、スレがあります。(5,6,8枚目の写真を参考にご確認下さい。)

・内側に一部ほつれがあります。(8枚目の写真を参考にご確認下さい。)

●実際にバックを身に着けている写真が9枚目にありますので是非ご覧ください。

こちらのお品は中古品でございます。

十分ご理解の上、ご購入頂きますようお願い致します。

■本物ですのでご安心下さい■

こちらの商品は大手ブランド専門ECサイトから購入した正規品です。

他社のブランド真贋のスキルのあるスタッフから自分と2重に真贋、検品しております。

コピー品の売買は法律で禁じられております。万が一偽物だった場合は返金いたしますのでご安心ください。

無理なお値下げはご遠慮頂いております。

サイズ: 16.0 x 22.0 x 9.5 cm(幅 x 高さ x マチ)

カラー: モノグラム

付属品: なし

型番: M45236

製造番号: 871 TH

製造国: made in France

自分のアカウントをフォローしていただくとフォロワー割として5%引きさせていただきます。また、複数のまとめ買いで合計の10パーセント引きさせていただきます。

ご希望の方は、「フォロワー割希望」「まとめ買い希望」などとコメントいただければ値段を変更させていただきます。

こちらの商品は、必ず24時間以内に発送致します。

即購入okです。

他にもハイブランド商品を中心に出品しているので是非ご覧ください。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

