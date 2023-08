新しいエルメス 夏季限定半額値下げ！Champion×UNDEFEATEリバースウィーブパーカー パーカー

夏季限定半額値下げ実施中!

25000円⇒12500円の50%オフ!

チャンピオン UNDEFEATED リバースウィーブ パーカー ブラック

□概要

Champion x UNDEFEATEDのコラボパーカーです。

人気の肉厚リバースウィーブです。

胸にアンディフィーテッドのロゴマーク。

袖にチャンピオンロゴ刺繍。

大きめサイズでビッグシルエットで着ていただけます。

□カラー:ブラック

□素材

ボディ:綿90%、ポリエステル10%

リブ:綿100%

□表記サイズ:L

※ジャパンメンズXL相当のサイズ感です。

肩幅:58cm

着丈:66cm

身幅:53cm

袖丈:64cm

手作業での採寸の為、若干の誤差が生じる場合がございます。m(_ _)m

□状態

全般的にコンディションは良好です。

汚れやほつれ等は見当たりません。

あくまでも古着になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。m(_ _)m

試着のみでほぼ新品同様です。少しサイズが大きかった為、出品しました。

事前コメントなしで、即購入頂いてOKです。

迅速丁寧に発送させて頂きます。

カラー ···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···裏起毛

ポケット···あり

季節感···春、夏、秋、冬

Champion#チャンピオン#半袖#Tシャツ#パーカー#Tshirt#NIKE#ナイキ#adidas#アディダス#アンブロ#UNDERARMOR#アンダーアーマー#リバースウィーブ#REVERSEWEAVE®#REVERSEWEAVE#古着#ファッション

商品の情報 商品のサイズ L ブランド チャンピオン 商品の状態 未使用に近い

